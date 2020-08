Chaises musicales à l'armée: de nouveaux "patrons" pour les composantes Air et Marine

Le nouveau chef de la Défense (Chod), l'amiral Michel Hofman, a annoncé jeudi soir un remaniement important de la hiérarchie militaire, avec les changements d'affectation de plusieurs hauts responsables, dont la nomination d'un "numéro deux" de l'armée en la personne du général-major Marc Thys, à partir de début septembre.

Ces mises en place ont été décidées en concertation avec le ministre de la Défense, Philippe Goffin, a précisé le "patron" de l'armée dans un message "flash" adressé à l'ensemble du personnel et dont l'agence Belga a obtenu une copie.

Le lieutenant-général ("trois étoiles") Claude Van de Voorde, qui commande depuis trois ans le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS, le service de renseignement militaire), deviendra représentant permanent belge ("MilRep" en jargon) auprès du Comité militaire de l'OTAN.

Le lieutenant-général Jean-Paul Claeys sera le prochain chef de la Direction générale des Ressources humaines (DG-HR), qui s'occupe de la gestion du personnel de la Défense. Il succédera au lieutenant-général Jan Hennes, qui partira à le retraite le 1er janvier 2021.

Le général-major ("deux étoiles") Marc Thys, actuel chef de l'"équipe de transition" - mise sur pied en septembre dernier pour faire face aux multiples défis qui attendent la Défense dans les prochaines années en termes de personnel, de matériel et d'infrastructures - deviendra vice-chef de la Défense (VCHOD).

Les composantes Air et Marine verront le départ de leur commandant actuel - respectivement le général-major Frederik Vansina et l'amiral de division Wim Robberecht. Ils seront remplacés par le général-major Thierry Dupont et par le capitaine de vaisseau (l'équivalent de colonel) Jan De Beurme, qui sera "commissionné" (nommé à titre provisoire) au grade d'amiral de flotille, précise le massage "flash".