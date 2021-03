Cet ingénieur met à la disposition des commerces non-essentiels une appli qui permet au client d'obtenir leur rendez-vous devant la porte d'entrée

Les quelques clients, eux, semblaient satisfaits du système. "C’est assez calme, on en a profité un peu", explique une cliente venue se promener et regarder.

Ce matin, les clients étaient encore assez peu nombreux. Même les commerces essentiels, dans lesquels l’accès libre est toujours possible, il faisait calme. "Il y a peu de monde ce matin. Il faut le temps que les gens sachent que c’est sans rendez-vous et que la galerie est accessible facilement pour tous les commerces, avec et sans rendez-vous", explique la responsable d’un magasin de cosmétiques.

Nos équipes se sont aussi rendues dans le centre-ville de Mons ce samedi matin. Là aussi, les clients étaient assez peu nombreux. Une commerçante témoigne : "Depuis ce matin, il n’y a personne. On a reçu un client dans la journée, juste pour faire un tour en magasin", explique-t-elle, alors que sa boutique pourrait accueillir 10 personnes à la fois. L’atmosphère générale, les fermetures à répétition ont changé les habitudes des clients. "On essaye d’être ouverts, d’être là pour tout le monde, mais je pense que c’est très dur pour l’instant. Déjà la semaine, c’est calme", explique une vendeuse. "Les gens craignent le Covid. Cela fait plusieurs mois que ça dure et que ça traîne. Les clients ne sortent plus comme avant", explique une autre vendeuse.

On l’a dit, pour les commerces non-essentiels, la seule possibilité de venir en magasin est de prendre rendez-vous. C’est dans ce contexte, qu’à côté de l’offre existante d’applications et de sites, souvent payants pour les commerçants qui permettent de gérer la prise de rendez-vous, qu’un ingénieur informaticien a eu l’idée d’une initiative citoyenne.

En quelques heures, il a créé une application, baptisée "RDVessentiel" qui permet aux commerçants qui le souhaitent de donner un rendez-vous instantanément à un client qui passerait devant la boutique. "Le commerçant indique juste le nom de son commerce et il reçoit une page à imprimer à mettre sur le devant de sa porte qui comprend un QR code et, alternativement, un lien. Les gens qui disposent d’un smartphone peuvent arriver devant ce QR code ou taper le lien directement ou scanner le QR code et ils arrivent sur une petite page. La petite page leur dit, regardez devant vous, regardez dans le magasin. Est-ce qu’il n’y a pas trop de monde ? Est-ce que personne ne fait la file ? Est-ce qu’on vous dit de prendre rendez-vous ? A ce moment-là, ils cliquent sur le bouton et, instantanément, cela leur donne un rendez-vous pour maintenant là, tout de suite et jusque dans trente minutes", explique Guillaume Derval, le concepteur de l’application.

"L’idée, c’est que si vous allez lire l’Arrêté ministériel qui a été édité hier, il est marqué que la seule chose qui est nécessaire pour prendre un rendez-vous, c’est d’avoir une preuve apparemment écrite. Ils disent " muni d’une preuve " qui décrit la plage horaire à laquelle vous pouvez entrer. Donc, c’est vraiment le workflow qui simplifie le plus possible le respect de cette loi. On est bien d’accord que cela ne respecte pas tout à fait l’esprit, parce que j’imagine qu’ils voulaient parler de prendre des rendez-vous un peu plus à l’avance. Le fait est que c’est aussi un acte de désobéissance civile par excès de zèle. On a cet arrêté ministériel, on le respecte précisément à la lettre, mais on fait en sorte que les petits commerçants aient le moins de difficultés possible", poursuit Guillaume Derval.

Aucune donnée n’est stockée. "L’application ne stocke rien sur personne. Quand vous allez sur le site, je ne stocke pas que vous êtes venu. Je ne stocke pas la liste des magasins qui utilisent le site. Je ne stocke pas la liste des clients de ces magasins", explique Guillaume Derval.

Son application, Guillaume Derval l’a voulue gratuite et citoyenne. "C’est tout à fait gratuit, parce que c’est impossible à monétiser et ce n’est pas du tout le but. Cela m’a coûté quatre heures de temps hier soir et à peu près 9 euros pour acheter un nom de domaine. Cela ne m’a rien coûté et cela ne coûtera jamais rien à personne. C’est juste pour aider les petits commerçants qui en ont grandement besoin, apparemment", conclut-il.