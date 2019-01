Cet hiver, les établissements touristiques wallons ont fait le plein

Il a fait le déplacement jusqu'à Ermeton-sur-Biert, pour tirer le bilan des vacances hivernales en Wallonie. René Collin, l'assurent "80% des opérateurs touristiques wallons se disent satisfaits de cette quinzaine festive".

Alors qu'elles touchent tout doucement à leur fin, les vacances de Noël ont vu les hébergements wallons faire le plein, et ce malgré un temps particulièrement maussade. Taux de fréquentation en hausse au niveau de la région, +7%, avec cet hiver une province qui tire son épingle du jeu, le Hainaut, qui accuse une hausse de 35% par rapport à l'année dernière.

Reste que c'est encore et toujours la province du Luxembourg qui attire le plus de tourisme, avec cette année, un pic d'activité autour du weekend du nouvel an.

"Au niveau de la Wallonie c'est déjà 83000 emplois non délocalisables"

Le développement du tourisme, c'est l'une des priorités du ministre wallon du tourisme, "c'est un secteur économique qui a un potentiel de croissance important, on compte 1,3 milliards de touristes dans le monde, en 2030 on sera à 1,8 milliards de touristes, au niveau de la Wallonie c'est déjà 83000 emplois non délocalisables".

René Collin a profité de cette halte à l'Aqualodge d'Ermeton-sur-Biert, un établissement situé tout près de Maredsous qui propose à la location des chalets en bois sur pilotis, pour remettre au couple de pisciculteurs à l'origine du lieu un "diplôme" qui consacre son caractère insolite.