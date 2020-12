Ces exportateurs wallons qui sauvent l'année

L’exportation fait vivre 3 Wallons sur dix. Or, cette année, handicapées par la Covid-19, les exportations wallonnes ont marqué le pas. Pour encourager les entreprises régionales à se lancer – ou se relancer – sur les marchés étrangers, l’Agence Wallonne à l’EXportation décerne tous les deux ans plusieurs prix. La cérémonie – virtuelle- s’est tenue ce jeudi.

Six entreprises ont été mises à l’honneur. Est-ce un hasard ? Plus de la moitié d’entre elles sont liées à la pharmacie et aux biotechnologies.

Innover durablement

Un secteur truste traditionnellement 1/3 de l’export wallon et sauve les meubles : la pharmacie et ses dérivés. Par exemple avec AMB Ecosteryl, spécialisé dans la destruction de déchets hospitaliers. Elle emporte le Grand Prix Wallonie de l’Entreprenariat Durable à l’International. Le souci de l’environnement et la conquête des marchés étrangers sont une voie de croissance quasi incontournable pour Olivier Dufrasne, un des trois administrateurs de la société.

Hors d’Europe d’abord

C’est surtout la grande exportation, au-delà des frontières européennes, qui tire le mieux son épingle du jeu. Pascale Delcomminette, Administratrice générale de l’Agence Wallonne à l’EXportation, exhorte d’ailleurs les entrepreneurs à ne pas se replier sur la "facilité" des marchés proches. "Toute la zone Asean, Chine en tête, sera, dit-elle, le moteur de la croissance en 2021".

Kitozyme

Cette conclusion, Kitozyme la partage. L’entreprise de biotechnologies est couronnée Grand Prix Wallonie 2020 à l’Exportation. Elle tire 97% de ses revenus sur les marchés étrangers. Pharma, biotechnologies et grande exportation sont, selon son patron, un trio gagnant. D’ailleurs, affirme François Blondel, 2021 et 2022 seront probablement deux années de croissance qui pourraient faire oublier 2020 et son cortège de difficultés.

6 prix

A côté de Kitozyme et ABN Ecosteryl, 4 autres entreprises ont été distinguées. Le prix Tremplin Union Européenne va à Sortlist ; le prix Tremplin Grande Exportation échoit à Immunxpert ; le prix Wallonie à l’Exportation Union Européenne est décerné à Vinvention et le prix Wallonie à la Grande Exportation est attribué à Pharma Technology.