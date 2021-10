Ces communes flamandes qui veulent le CST ou plus de contrôles sanitaires

Forte du taux de vaccination élevé de sa population, la Flandre n’a, jusqu’à présent, pas souhaité imposer d’autres mesures sanitaires que celles prévues par le gouvernement fédéral. Depuis le 1er octobre, le port du masque n’y est plus obligatoire dans toute une série de circonstances. Pas question pour la Flandre de suivre Bruxelles et la Wallonie qui ont instauré ou décidé d’instaurer le Covid Safe Ticket élargi. Pourtant, en Flandre, plusieurs communes ont souhaité aller dans cette direction ou, à tout le moins, ont pris des mesures sanitaires plus restrictives que ce que le gouvernement flamand prévoit.

A Wevelgem, un CST plus contraignant dès ce 21 octobre

Le pass sanitaire, le Covid Safe Ticket (CST) est obligatoire sur le territoire de la commune de Wevelgem, en Flandre occidentale pour tous les événements organisés en intérieur et rassemblant au moins 100 personnes. Cette mesure est plus restrictive que ce qui est prévu au niveau fédéral, où le CST s’applique en intérieur au-delà du seuil de 500 personnes. Ce ne sera "peut-être pas aussi amusant, mais avec 95% de la population vaccinée, ce ne devrait pas être un gros problème", explique Jan Seynhaeve (CD&V), le bourgmestre de Wevelgem, sur la page Facebook de la commune. C’est aussi une manière d’inciter ceux qui ne sont pas vaccinés à changer d’avis. C’est l’explosion des cas de contaminations sur le territoire de la commune qui a amené le bourgmestre à durcir les règles. Alors que 95% des adultes sont vaccinés, les contaminations ont atteint un pic de 260 cas en une semaine, surtout chez les jeunes non vaccinés. C’est essentiellement dans une école primaire que les cas de contamination ont explosé. Dans son message adressé via Facebook à ses administrés, le bourgmestre de Wevelgem invite aussi à la vigilance, notamment pour les plus jeunes. Pas question jusqu’à présent d’interdire les activités des plus jeunes. Cependant, le bourgmestre recommande de garder les distances et de porter le masque en cas d’affluence.

A Oudsbergen, on limite les contacts sociaux

Avant Wevelgem, c’est à Oudsbergen, dans le Limbourg, que le bourgmestre s’est vu contraint de serrer la vis sanitaire. Depuis mardi, les habitants doivent limiter leurs contacts sociaux autant que possible. Une école est fermée, les clubs sportifs sont mis à l’arrêt et le port du masque et de nouveau fortement recommandé, notamment dans les commerces, alors que le gouvernement flamand vient d’estimer que le port du masque n’était plus nécessaire. D’autres communes flamandes en périphérie bruxelloise ont aussi regretté ne pas avoir les mêmes règles sanitaires qu’à Bruxelles. A Vilvoorde, on aurait vu d’un bon œil de pouvoir imposer le Covid Safe Ticket dans les salles de sport fréquentées par des Bruxellois. A Wemmel, on s’est préparé à étendre l’usage du pass sanitaire pour certains événements.

Le Ministre Vandenbroucke soutient ces bourgmestres et lance un appel au gouvernement flamand

Interrogé par la VRT dans l’émission Ter Zake, mercredi soir, le ministre fédéral de la Santé, Franck Vandenbroucke a qualifié le bourgmestre de Wevelgem "d’intelligent" et estimé qu’il était en droit d’instaurer un usage plus strict du Covid Safe Ticket sur le territoire communal. Actuellement, pour déroger à la règle fédérale qui fixe à 500 personnes en intérieur le seuil où le Covid Safe Ticket est obligatoire, il faut se tourner vers les autorités fédérales. "En ce moment, nous sommes encore dans une situation où il faut demander l’autorisation à Annelies Verlinden (Ministre de l’Intérieur) ou à moi. Il va recevoir cette autorisation", a déclaré Franck Vandenbroucke. C’est l’occasion pour le Ministre de la Santé d’envoyer un message au gouvernement flamand. Sauf changement, la phase fédérale de gestion de la crise corona devrait prendre fin le 31 octobre. En principe, dès le 1er novembre, ce sont les entités fédérées, dont la Région flamande, qui seront compétentes sur leur territoire. Pour Franck Vandenbroucke, "le gouvernement flamand devrait utiliser plus le Covid Safe Ticket ou le laisser plus utiliser par les bourgmestres qui le veulent". Ce n’est pour le moment, pas l’intention du gouvernement flamand. "C’est dommage", a estimé Franck Vandenbroucke.

Covid Safe Ticket à Bruxelles: JT 14/10/2021

Covid Safe Ticket à Bruxelles : il y aura des contrôles - 14/10/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo