Certificats verts: pas de nouvelles avancées avant la rentrée, annonce Willy Borsus

Elle était attendue, elle n'est pas venue. L'alternative au système de certificats verts devait être annoncée pour le gouvernement wallon avant la trêve estivale, ce jeudi, mais les ministres wallons n'ont pas pipé mot à ce propos. Seule mention ce matin, par le ministre-président Willy Borsus. Il a annoncé sur Bel RTL qu'ils "s'étaient donné comme objectif la rentrée prochaine (...) pour régler le conflit Solwatt." "Le dossier a bien avancé, on a aussi très très bien consulté." Et d'insister : "Le but est que ça ne coûte pas (aux Wallons). Notre engagement est de dire: pas de nouvelle taxe".

Pour rappel, le système Solwatt, offrant un subside publique à tout citoyen installant des panneaux photovoltaïques sur sa propriété via des certificats verts, a eu trop de succès, engendrant une bulle qui a explosé. En 2013, Solwatt est remplacé par Qualiwatt, système transitoire qui garde les certificats verts, mais est "moins généreux". Actuellement on estime le trou financier creusé par la bulle à plus de 600 millions d'euros. Le dossier traîne depuis dans les pieds des différents gouvernements wallons, menaçant d'agrandir la dette.

Le MR ne veut pas de nouvelle taxe

En avril dernier, une task force avait couché sur papier une série de recommandations prévoyant notamment la fin des certificats verts pour tous les nouveaux projets, l'introduction d'une nouvelle contribution de 45 euros par an et par ménage ou encore la mise en place d'un fonds de transition énergétique.

Quelques semaines plus tard, c'était au tour de la CWaPE, le régulateur du secteur en Wallonie, de défendre sa proposition, celle-ci passant par un "phasing out complet" du système et par le remplacement des certificats verts par une prime.

Mais le MR ne veut pas d'une nouvelle taxe pour les citoyens wallons, refusant de faire payer l'ardoise à l'ensemble de la population. Les négociations et consultations sont donc toujours en cours au sein de l'exécutif wallon, qui ne cesse de reporter la dead line. Espérons que cette rentrée sera la bonne.