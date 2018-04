"Certains pays vont prolonger leurs F-16 jusqu'en 2048" selon le colonel Rudi Decrop

La commission Défense a entamé ce mercredi ses auditions dans le dossier "F-16 gate", ces documents concernant la durée de vie de nos F-16, que certains militaires auraient caché à leur hiérarchie, dont le ministre Steven Vandeput (N-VA). Les militaires et le ministre ont été totalement blanchis depuis par des audits dont les députés ont pu prendre connaissance en allant les consulter à huis-clos sous condition stricte de "confidentialité".

En tout, les députés souhaitent entendre 15 personnes : les auteurs des audits, pour la deuxième fois, des représentants de l'US Air Force et de Lockheed Martin et surtout, des hauts gradés auxquels les députés ont beaucoup de questions à poser.

Les quatre premières personnes à être entendues entre 10h et 12h étaient :

Henk Robberecht, lieutenant général (AIG) Ann Schoubs, cheffe du Service fédéral d'audit interne Rudy Debaene, lieutenant général Marc Compernol, général et chef des armées

Ils ont tour à tour apporté des éclaircissements quant au contenu des deux audits. Tant les députés que les personnes questionnées sont restés approximatifs dans leurs propos étant donné que le contenu de ces rapports doit rester confidentiel.

Celle qui a dirigé ces deux audits, Ann Schoubs, s'est longuement exprimé quant à ses choix. Elle assure que tout a été fait dans les règles de l'art et que tous les mails et autres documents nécessaires entre les personnes concernées ont été analysés avec soin. "Les données finales nous on été transmises le 4 avril. Nous avons analysé les mails entrants et sortants entre les personnes. Aucun courriel ne semblait avoir été effacé", a-t-elle affirmé.

Audition du colonel X

Le moment le plus attendu a commencé aux alentours de 14h15 dans la même salle de commission. Les auditions de sept officiers, parmi lesquels un lieutenant général, un amiral, deux colonels et un lieutenant colonel, tous concernés par la procédure de remplacement des F-16 ont commencé.

Parmi eux, Rudi Decrop, baptisé "colonel X" pour préserver jusqu'ici son anonymat, a été entendu. Il a commencé par établir un bref historique des événements tout en confirmant que les F-16 ne nécessitaient pas d'être remplacés dans l'immédiat.

Le "colonel X" est celui qui a déclenché le "F16-gate", au risque de se voir "mis sur la touche" par les siens. C'est lui qui a reçu en avril 2017 le fameux "mémo" de l'avionneur Lockheed Martin estimant que nos F-16 avaient une durée de vie plus importante que jugé jusqu'ici (environ 1500 heures supplémentaires pouvaient être réalisées). Rudi Decrop a ensuite informé ses supérieurs en mai 2017 pour qu'ils informent le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Chose qui n'aurait pas été faite, ont confirmé les audits.

Pour le "colonel X", "toutes les analyses scientifiques et mathématiques prouvent le bon fonctionnement de la flotte. Chaque structure est vérifiée à plusieurs reprises, et ce, régulièrement. Pour les ailes, nous avons lancé un programme pour toutes les ouvrir et inspecter des points que nous ne pouvons pas inspecter régulièrement."

"Il est crucial de maintenir la sécurité aérienne de nos avions comme ça a toujours été le cas ces dernières années. Tout ceci doit constamment être mis à jour. L'avantage du F-16 c'est qu'on connait très bien cet appareil" insiste Rudi Decrop.

"À mon niveau, j'ai transmis la fameuse note aux intéressés. C'était une période stressante (en mai 2016). En avril 2017, il m'a été communiqué que ce document avait suscité beaucoup d'émoi", poursuit-il.

" Le choix peut être repoussé à dans six ans, vers 2024"

Rudi Decrop estime que les analyses de Lockheed Martin sont sûres. Il estime avoir confiance en ce constructeur comme ça a toujours été le cas. "Je pense que ces études sont sérieuses. Vous pouvez demander les documents sous-jacents qui représentent des milliers de pages et de calculs."

"Si aucune amélioration n'était opérée sur les F-16, ils resteraient tout de même efficaces jusque 2030", estime celui qu'on appelait le "colonel X". Il rappelle que la décision finale appartiendra tout de même à la Belgique quant au remplacement des appareils.

Rudi Decrop résume encore une fois son opinion : "L'utilisation des F-16 encore pendant quelques années permettrait d'apporter plus de clarté au niveau de l'ambition et des programmes en cours puisqu'il reste deux candidats. A quel moment faire l'évaluation pour savoir quand remplacer les F-16 ? Le choix peut être repoussé à dans six ans, vers 2024."

"Certains pays vont prolonger leurs F-16 jusqu'en 2048", affirme Rudi Decrop.

Les députés ont ensuite répliqué.