Céline Fremault: "Une opposition constructive, mais très ferme sur la mise en œuvre"

Que nous réserve l'équipe Vervoort III ? Que dire des principales mesures décidées par la nouvelle équipe bruxelloise ?

Alors que le nouveau gouvernement a parmi ses objectifs, l'intention de faire de Bruxelles une ville verte, exemplaire et décarbonée à l'horizon 2050, Céline Fremault, députée cdH, ex-ministre du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Énergie, estime qu'il s'agit d'une continuité totale avec l'action du précédent gouvernement. "S'il y a aujourd'hui quelque chose que le gouvernement Vervoort III a pleinement compris, c'est la notion d'économie circulaire. On prend des idées qui existent, on les recycle et d'une certaine manière c'est bien parce qu'il y a de la continuité".

Céline Fremault estime que c'est une bonne chose, "dans la mesure où ces mesures qui ont été prises étaient des mesures très innovantes". Elle rajoute: "En 2014, personne ou à peu près personne ne savait ce qu'était l'économie circulaire, ni comment une région allait pouvoir s'en emparer sur le plan économique. La sortie du diesel en 2030, ce n'était pas quelque chose d'aussi simple que ça (...) Je lis toute une série de déclarations dans ce texte qui dit que la Région va s'engager dans une logique zéro pesticide pour les pouvoirs publics, c'est très gentil, mais ça existe, ça s'appelle le plan Nature et c'est en place depuis 2016. Donc, tous ces points-là, je n'ai vraiment aucune difficulté et je pratiquerai une opposition qui sera constructive, mais extrêmement ferme sur la mise en œuvre".

Mise en oeuvre scrutée

La question du logement et le côté pratique de la mise en œuvre de ces différentes mesures se pose, notamment avec ce chiffre de 43 000 foyers en liste d'attente, bilan du précédent gouvernement tandis que celui de 15 000 logements à trouver pour ces familles en attente est avancé. "Être ministre du Logement n'est pas être président de la foire de la magie", s'en défend-elle. "Moi j'ai hérité de deux plans de mes prédécesseurs, et en l'occurrence un plan du Parti socialiste qui était le Plan régional du Logement 2004-2009. Je peux vous assurer qu'il n'y a aujourd'hui que la moitié de ces logements qui sont sortis de terre".

Le cdH avait annoncé qu'il soutiendrait éventuellement certains projets dans différentes assemblées où il siégerait dans l'opposition, ce que Céline Fremault confirme. "Je vois des projets qui, quand ils sont dans la continuité de ce que nous avons mené et à condition qu'ils aient une ambition majorée suffisante, ce sera oui. Je vous l'ai dit, il y a des choses que je souligne de façon extrêmement positive parce qu'elles ne sont pas en rupture. Vous retrouvez le plan Good Food, vous retrouvez le plan Nature, vous retrouvez le Plan régional d'Économie circulaire, mais simplement vous n'avez aucune description des leviers financiers par lesquels cette transition énergétique va commencer", poursuit elle. "Je vous le dis et je vous le répète : une opposition constructive, mais très ferme sur la mise en œuvre".

Céline Frémault conclut en mentionnant les grands oubliés dans cette déclaration de politique générale. "C'est essentiellement l'humain. Les personnes âgées aujourd'hui à Bruxelles, fini l'assurance autonomie. Vous n'avez strictement rien" déplore-t-elle. "Est-ce que vous trouvez une seule fois le terme intergénérationnel ? Les personnes en situation de handicap, il n'y a pas une fois la description du nombre de places qui sont indispensables aujourd'hui à Bruxelles. Les familles monoparentales, ça fait l'objet d'un seul paragraphe. Il y a donc une certaine méconnaissance des réalités et des réalisations précédentes".