Céline Frémault (cdH) sur la situation sanitaire à Bruxelles : "Alain Maron est là comme un derviche tourneur alors qu’il doit donner le cap"

Le Covid safe ticket n’entrera finalement pas en vigueur ce 1er octobre dans l’Horeca bruxellois. Aucune date précise n’est fixée, des avis de l’Autorité de Protections des Données (APD) et du Conseil d’Etat étant encore attendus.

"Je suis totalement dépitée, par ce manque d’anticipation perpétuelle par rapport à la gestion de la crise sanitaire à Bruxelles. Ça devient un amateurisme coupable, qui impacte les citoyens et toute une série de secteurs qui ont déjà bien souffert", dénonce Céline Frémault, chef de file cdH, dans l'opposition, au Parlement bruxellois, invitée sur La Première ce matin.

"Il y a 18 mois j’avais une réelle compassion pour le gouvernement, nouvellement formé et qui se retrouvait dans un séisme immense, celui de la crise sanitaire. Aujourd’hui je porte vraiment un regard très dur sur ce manque de leadership, de courage, avec un CST qui est devenu une bouée de sauvetage".

Le cdH votera pour le Covid safe ticket, tout en critiquant la gestion du gouvernement.

La responsabilité et la solidarité sont des valeurs fondamentales d’une société

"Je pense que c’est un instrument qui n’est pas agréable mais qui est indispensable, parce qu’on a encore une pandémie qui tue. Je préfère un Covid safe ticket qu’un quatrième lockdown. Sur le fond le cdH soutiendra le texte. Mais sur la forme il y a une réelle difficulté de communication, avec une cacophonie depuis des semaines, avec un ministre de la Santé, Alain Maron, qui est là comme un derviche tourneur alors qu’il doit donner le cap", assène la députée bruxelloise.

Pour Céline Frémault, la campagne de vaccination à Bruxelles a été un échec. "Il a manqué un élément fondamental : la proximité. On a démarré avec la stratégie des grands centres, qui étaient vides. Il fallait développer des antennes, dans les hôpitaux etc. Il a manqué l’implication des généralistes. Et puis de la communication aussi".

L’humaniste se prononce également pour la vaccination obligatoire du personnel soignant. "La vaccination du personnel soignant est légitime, comme le CST. Est-ce qu’on est moins libre aujourd’hui qu’on l’a été les 18 mois précédents ? La responsabilité et la solidarité sont des valeurs fondamentales d’une société".

Le logement à Bruxelles

Autre sujet abordé : le logement à Bruxelles. Le gouvernement flamand a annoncé qu’il souhaitait modifier les droits d’enregistrement dans le nord du pays, pour faire baisser les coûts de 6% à 3%. A Bruxelles, les droits d’enregistrement sont toujours à 12,5%. Bruxelles ne craint-elle pas des départs massifs de Bruxellois vers la périphérie flamande ?

"L’exode de la classe moyenne vers la Flandre est déjà une réalité. Or, on a besoin d’une classe moyenne à Bruxelles, de Bruxellois qui ont grandi à Bruxelles et qui continuent à y habiter", constate-t-elle. Mais, dit-elle, le gouvernement précédent, dont elle était ministre du Logement, avait déjà pris des mesures, comme un abattement fiscal pour les biens de moins de 500.000 euros.

"Il faudrait poursuivre le travail, pour l’accès à la propriété. Il faut travailler sur un abattement dynamique, en fonction du bien, du profil. Et il y a un problème à Bruxelles : les bureaux vides".