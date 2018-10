Cédric Halin: celui qui a révélé Publifin récompensé par l'électeur

Cédric Halin est celui par qui l’affaire Publifin a été révélée. Et au lendemain des élections, il est acquis qu’il deviendra le bourgmestre d’Olne. Un scénario qui, il l’avoue, est "un peu inattendu".

Il le reconnaît, l’affaire Publifin l’a mis sur le devant de la scène, et en a fait un personnage médiatisé: "Les gens vous soutiennent peut-être beaucoup plus."

Indéniablement, la confiance que les habitants d’Olne ont accordée à Cédric Halin est liée à ses révélation : "J’ai fait 200 voix de plus que le bourgmestre précédent, qui a fait à peu près 600 voix en 2012 et qui était bourgmestre depuis 18 ans. Faire directement 800 voix comme ça, en passant de 183 à 800 et quelques voix, il est évident que s’il n’y avait pas eu l’affaire Publifin, je n’aurais pas eu autant de voix.".

Fini l’étiquette cdH

Cédric Halin ne garde plus l’étiquette cdH. "Comme je l’ai dit sur votre antenne (la RTBF) il y a à peu près 10 mois, je ne m’apparenterai à aucun parti politique et je me limite largement — ce qui est déjà pas mal - à la politique dans ma commune. Je ne m’apparenterai pas, donc je siégerai en tant qu’indépendant."

Et si L’affaire Publifin ne semble pas avoir eu d’effet sur les votes à Lièges, Cédric Halin dit en avoir été étonné. "Je n’ai pas vu le score particulier des différents mandataires qui sont concernés, mais je pensais que ça aurait pu avoir un effet plus important sur les électeurs pour ne pas soutenir tel ou tel candidat."