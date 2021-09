Ce week-end, le service de trains vers la Côte sera adapté en raison de travaux

L’offre de trains à destination et en provenance de la Côte sera adaptée ce week-end en raison de travaux effectués par le gestionnaire de réseau Infrabel sur l’infrastructure ferroviaire, annonce la SNCB vendredi. Une relation IC en direction de Knokke ne circulera notamment pas et les trains IC en direction d’Ostende et de Blankenberge seront eux déviés, entraînant un temps de parcours prolongé.

Planifiés de longue date, ces travaux sont effectués sur la ligne 50A entre Gand et Denderleeuw. Ils prévoient entre autres des opérations de maintenance, le renouvellement des rails ou encore la poursuite du déploiement du système de sécurité européen ETCS.

Aucun train ne circulera donc ce week-end sur la ligne 50A entre les gares de Gand-Saint-Pierre et de Denderleeuw.

Pour les trains IC entre Brussels Airport-Zaventem et Knokke, les voyageurs souhaitant se rendre à la Côte devront emprunter un autre train avec une correspondance à Bruges, à l’aide d’un train-navette qui fera l’aller-retour entre Bruges et Knokke.

Par ailleurs, les trains IC entre Genk et Blankenberge et entre Eupen et Ostende seront déviés entre Bruxelles et Gand-Saint-Pierre (via Alost) et verront leur temps de parcours allongé de 10 minutes.

Des travaux de voie sur la ligne 50A sont également prévus les week-ends du 25-26 septembre et du 2-3 et 9-10 octobre. Le service des trains sera donc également adapté.