Ce soir, après le JT, Charles Michel passera sur le grill de Jeudi en Prime

Dans la foulée du JT de 19h30, Jeudi en Prime accueille ce soir Charles Michel, Premier ministre du gouvernement fédéral en affaires courantes. Il réagira aux principales questions d’actualité politique. La non-nomination de Didier Reynders au poste de secrétaire général du conseil de l’Europe et l'état des différentes négociations en cours pour former des gouvernements. Des gouvernements dont pourrait être exclu le MR en Wallonie et à Bruxelles. Par ailleurs, que pense Charles Michel de l’invitation dans le débat des acteurs de la société civile reçus et mis en évidence par Ecolo et le PS? Et au fédéral, y a-t-il eu des avancées en coulisses? Nous évoquerons aussi les perspectives de croissance désormais revues à la baisse. Ecoutez les réponses de Charles Michel, ce soir, dans Jeudi en Prime, juste après le JT.