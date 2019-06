"La formation Coquelicot est un flagrant déni de démocratie"

Mercredi, Didier Reynders apprenait qu’il n’avait pas été élu Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Invité sur le plateau de Jeudi en Prime, le Premier ministre en affaires courantes, Charles Michel, a réagi à cette annonce et s’est exprimé sur les raisons éventuelles qui auraient fait pencher la balance du côté de la Croate Marija Pejcinovic Buric.

Charles Michel a entendu Didier Reynders au téléphone. "Je mesure bien que c’est une déception sur le plan personnel. Didier a toutes les qualités, et il a une grande expérience sur le plan politique belge mais aussi sur le plan international. C’était une élection avec un vote à bulletin secret et on sait qu’une élection, ça n’est jamais gagné d’avance. Je crois qu’il aurait été un très bon candidat pour faire rayonner une institution qui est importante, qui se bat pour promouvoir les droits de l’homme, la démocratie. On voit bien qu’on est dans un monde qui est sous pression. Les valeurs qui sont importantes comme la liberté d’expression et les droits fondamentaux sont mis en cause par la montée du populisme. Et le Conseil de l’Europe est une institution qui peut jouer un rôle important."

Il a mené une campagne sérieuse, parce qu’il a une vision sérieuse et claire sur l’avenir de cette institution

Sur les raisons qui auraient déforcé sa candidature, Charles Michel déclare "qu’il est difficile de s’exprimer à la place de ceux qui ont voté, exprimer les raisons de leurs votes. Il a mené une campagne sérieuse, parce qu’il a une vision sérieuse et claire sur l’avenir de cette institution".

Serait-ce le signal que les instances européennes préfèrent des personnalités plus lisses ? Voici ce qu’il répond : "On voit bien que le multilatéralisme, la coopération internationale est mise sous pression. Un certain nombre d’événements comme le Brexit ont montré une tentation du repli nationaliste. Or, pour les très grands enjeux comme la démocratie, le dérèglement climatique, le terrorisme, il y a une nécessité de coopération entre les Etats membres. Et donc respecter des autonomies, des souverainetés des Etats membres, mais en même temps être capable de coopérer pour apporter une valeur ajoutée. On peut considérer qu’avec Didier Reynders, il y avait le souhait, chez certains, d’éviter un leadership trop marqué pour ce type d’institution."

Depuis quelques semaines, le nom de Charles Michel circule pour le poste de Président du Conseil européen. Une information aussitôt démentie par le Premier ministre : "Je me suis expliqué sur le sujet à plusieurs reprises. Ce sont des spéculations. Ce n’est absolument pas à l’ordre du jour. Je suis très engagé pour faire en sorte qu’on puisse jouer un rôle dans les négociations pour former un gouvernement et pour défendre les idées de liberté et de développement économique. Je souhaite jouer un rôle utile sur le plan politique en Belgique, et on peut être, au départ de la Belgique, utile sur le plan européen. C’est ce que je crois avoir fait en tant que Premier ministre. […] Ce qui compte pour moi, est le projet en Belgique, le programme qu’on peut mettre en place, et sur le plan européen, le débat est d’abord sur une coalition, sur un projet avant le choix des personnes."

"Respecter les résultats des élections"

Retour en Belgique justement. La N-VA dit que c’est le PS qui fait blocage et qui refuse de rencontrer nationalistes flamands. Charles Michel, lui, essaye d’être serein.

"J’essaye d’être serein avec l’ensemble du MR et ne pas faire de déclarations qui sont parfois des provocations qui rendent les choses plus compliquées, qui risquent d’ajouter des difficultés aux difficultés et qui démarreraient une crise, ce que je ne souhaite pas. Je pense que si les responsables des partis démocratiques font preuve de sérieux, il est possible de mettre en place des projets, des programmes. Dans cette campagne électorale, nous avons entendu qu’il y avait une attente pour des réponses en termes d’emploi, de pouvoir d’achat, en termes de pension, et une forte mobilisation sur la question du réchauffement climatique."

Il ajoute : "Je crois que nous avons besoin de gouvernements stables, opérationnels et cohérents, qui se retrouvent sur un projet commun pour tenter de relever les défis."

Mais avec quelles solutions ? "Si on veut être utiles, commençons par respecter les résultats des élections. Quand je vois qu’on s’évertue à mettre en place ces gouvernements sans majorité, en Wallonie, comme en Flandre, je dis que ce n’est pas sérieux. Et faire preuve du sens des responsabilités, c’est faire en sorte qu’on puisse respecter le résultat des élections et donc constituer dans les parlements des majorités stables et solides. Les défis devant nous, ils sont sérieux et nécessitent qu’il y ait une complète mobilisation, et non pas de démarrer des gouvernements totalement instables et fragiles dans un moment où on a besoin d’un projet fort."

Une tentative d’instrumentalisation ?

Le PS et Ecolo ont démarré leurs consultations avec la société civile en vue de former le "Coquelicot". Ce jeudi matin, socialistes et écologistes rencontraient les enseignants. Associer la société civile au pouvoir est perçu comme un déni de démocratie dans la bouche de Charles Michel. "Le travail dans le cadre démocratique avec la société civile est très important. Mais, la société civile n’enlèvera pas une réalité démocratique : PS et Ecolo, ensemble en Wallonie, représentent seulement 30% des électeurs qui se sont prononcés. On est donc face à un flagrant déni de démocratie. J’appelle donc aux sens des responsabilités, c’est-à-dire veiller à ce qu’il y ait des majorités qui puissent faire l’objet d’un soutien au Parlement pour qu’on puisse prendre des décisions en matière de réchauffement climatique, d’infrastructures, en matière d’emplois des jeunes ou encore d’enseignement."

Charles Michel voit dans l’appel au soutien de la société civile, "une forme de tentative d’instrumentalisation". "La meilleure démonstration est qu’il y a des responsables de partis qui négocient en Région bruxelloise et qui n’ont pas fait le choix de la même méthode. C’est donc une indication supplémentaire d’une démarche qui vise en fait à éviter de prendre en compte le fait que ces deux partis n’ont pas de majorité parlementaire et tentent de la masquer au travers de la société civile."

Le MR ne montera au gouvernement pour n’importe quel projet

Si le PS et Ecolo appellent le MR pour rallier cette majorité ou en soutien lors de débats importants, le MR répondrait-il au nom du sens des responsabilités ? "Non, nous ne sommes pas favorables à ce qu’il y ait un gouvernement qui ne dispose pas d’une majorité stable au Parlement. On a besoin d’un projet stable, solide et d’un dialogue entre les partis pour savoir le projet en commun qu’on peut mettre en avant. Le MR ne montera au gouvernement pour n’importe quel projet. Ce qui est important est qu’il y ait une vision très solide, et qu’on puisse, en parallèle de l’emploi et du développement économique, faire en sorte de faire reculer la menace climatique et favoriser la cohésion sociale."

Enfin, pour Charles Michel, pas question de gouverner avec une N-VA qui s’associerait avec le Vlaams Belang. "Ce ne serait pas un problème que pour le Mouvement Réformateur, mais aussi pour l’ensemble des formations néerlandophones et francophones. On a fait beaucoup de leçons sur le fait que le MR gouvernait avec la N-VA mais ceux qui me faisaient la leçon oubliaient qu’ils étaient alliés avec la N-VA dans de très nombreuses communes en Flandre, par exemple à Anvers."