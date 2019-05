Ce que la Suédoise a changé pour moi : la mobilité

De l’argent en plus contre sa voiture de société, voilà la promesse faite par le gouvernement fédéral à l’été 2017 . Concrètement, les montants varient entre 400 et 500€ nets selon le modèle du véhicule auquel on choisit de renoncer.

Le gouvernement Michel entendait réduire le nombre de voitures en circulation avec cette allocation "cash for car". - © GREG BAKER - AFP

Le lancement des travaux sur la ligne 124 a été inauguré en grande pompe en février dernier. - © JUAN GODBILLE - BELGA

L’avancement du Réseau Express Régional (RER)

2016, 2022, 2027, 2030… la saga du RER autour de la capitale remonte à plus de 30 ans. Après des années d’immobilisme, les travaux ont été relancés en mars 2018 sur la ligne 161 (Bruxelles-Ottignies) et en février 2019 sur la ligne 124 (Bruxelles-Nivelles). Sur sa page dédiée au Réseau Express Régional, Infrabel reprend les différents travaux en cours et leur date de fin prévue.

Alors que tout est terminé côté flamand, le tronçon Ottignies – Louvain-la-Neuve ne sera mis en service qu’en 2023, celui de Watermael – Braine-L’Alleud en 2025, celui entre Lillois et Nivelles en 2029, et celui entre Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek en 2031. Il s’agit donc d’être patient, d’autant que nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux rebondissements sous la prochaine législature.

