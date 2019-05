Ce que la Suédoise a changé pour moi : la fiscalité

Dès son installation, le gouvernement Michel a annoncé une importante réforme de la fiscalité : un « tax-shift ». Le but? Diminuer l'impôt sur les personnes physiques afin de renforcer le pouvoir d'achat. Le gouvernement a également agi sur les impôts indirects (TVA sur l'électricité, accises sur les carburants, sur le tabac et l'alcool,…).

Le gouvernement Michel a par ailleurs initié une réforme de l'impôt des sociétés : il est passe progressivement de de 33,9% à 25%, voire 20% pour les PME sur la première tranche de 100 000 euros imposables, moyennant la suppression et l'édulcoration d'un certain nombre de niches fiscales.

Chacun a pu constater que sa facture a augmenté, mais évidemment la TVA n'est qu'un des éléments du prix à payer : il faut tenir compte du prix de base de l'énergie, du coût du transport et de la distribution, des autres taxes, contributions et surcharges et du type d'abonnement que le consommateur a souscrit.

Accises sur carburants

Au 1er novembre 2015, pour favoriser des comportements plus écologiques, le gouvernement fédéral a décidé d'harmoniser la taxation sur le diesel, émetteur de particules fines, à celle sur l'essence. Résultat : entre 2015 et 2018, les accises sur le diesel ont bondi de 31%, alors que dans le même temps les accises sur l’essence ont, elles, peu bougé (+0,2%). Et cela a eu pour conséquence que la différence de prix entre les deux carburants a (quasiment) disparu. A la pompe, sur un litre de diesel, les accises représentaient, en 2018, 60 centimes d'euro. Ajoutez à cela 28 centimes d'euro de TVA, et ce n'est pas moins de 55% du prix payé par les automobilistes qui part directement dans les caisses de l'Etat.