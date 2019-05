Ce que la Suédoise a changé pour moi : l’emploi et le chômage

En ce qui concerne l’emploi, c’est le ministre fédéral et vice-Premier ministre Kris Peeters (CD & V) qui était à la barre sous cette législature. Il est notamment à l’origine de la loi Peeters permettant plus de flexibilité en termes d’heures supplémentaires et d’horaires de travail. Mais le gouvernement Michel a aussi été à l’origine de plusieurs mesures concernant le marché de l’emploi ou les allocations de chômage. Si l’on se souvient du « Jobs, jobs, jobs » martelé par Charles Michel, les chiffres réels semblent difficiles à établir dans ce climat de campagne électorale. Quelles ont été les conséquences pour le citoyen de quelques-unes des mesures prises en matière d’emploi sous le gouvernement Michel ?

Des milliers d'étudiants diplômés ont été privés d'allocations d'insertion en raison de leur âge. - © FRANCOIS WALSCHAERTS - BELGA Fin des allocations d’insertion pour les plus de 25 ans Les chômeurs n’ont définitivement plus la bonne humeur. Dès 2012, le gouvernement Di Rupo renomme les allocations de chômage en « allocations d’insertion ». Plus question de rester sans emploi sur une longue durée. Ces allocations sont désormais limitées à trois ans. Le stage d’insertion, durant lequel les recherches d’emploi du jeune diplômé sont évaluées, passe de 9 à 12 mois. ►►► Lire aussi : Elio Di Rupo sur l’exclusion du chômage : « C’est une mauvaise mesure que je regrette » Coup de tonnerre du gouvernement Michel en septembre 2015. Dès la rentrée, des milliers de jeunes se voient privés de leurs allocations. En cause, la nécessité d’avoir un diplôme de l’enseignement secondaire ou d’une formation en alternance pour y avoir droit avant 21 ans. Suppression également des allocations pour les jeunes de plus de 25 ans. Situation fermement dénoncée par les syndicats, puisqu’il suffit d’un redoublement, d’une réorientation ou d’une évaluation négative durant le stage d’insertion pour ne plus avoir droit au moindre centime.

Le jobs deal devait combler les pénuries dans certains métiers, dont ceux du secteur de la construction par exemple. - © ERIC LALMAND - BELGA Le jobs deal Cet ensemble de 28 mesures n’a pu aboutir complètement suite à la chute du gouvernement en décembre dernier. Concrètement, ce dernier devait combler une partie des métiers en pénurie en créant 12.500 emplois. Les chômeurs seraient davantage invités à se former à des professions concernées par la pénurie, via des primes défiscalisées. Parmi les autres mesures, la Suédoise devait notamment revoir la dégressivité des allocations de chômage, avec des allocations plus élevées les six premiers mois, suivis d’une diminution plus rapide ensuite pour atteindre un montant fixe forfaitaire. Les demandeurs d’emploi suivant une formation bénéficieraient d’un gel de cette dégressivité. Dénoncée par les syndicats et par l’opposition, cette mesure ne s’est finalement jamais concrétisée suite à la démission du gouvernement. ►►► Lire aussi : Gouvernement Michel : le « jobs deal » est-il condamné par les affaires courantes ? Archives : Journal télévisé du 24/07/2018 "Job Deal" : un coup de pouce aux métiers en pénurie - JT 13h - 24/07/2018 Dans l'accord gouvernemental pour le budget 2019 conclu cette nuit, il y a aussi un "job deal". Il s'agit d'enrayer la pénurie dans divers métiers. Entre coup de pouce à la formation, et changement de règles dans l'octroi des allocations de chômage, détails de ce deal emploi.