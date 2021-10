Ce que dit vraiment le rapport du Conseil Supérieur de la Santé sur le Nucléaire

Depuis sa sortie dans la presse, le rapport du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) sur le nucléaire en Belgique suscite de multiples débats, petites phrases et récupérations. Mais d’où vient l’idée d’un tel rapport ? Pourquoi le CSS s’est-il saisit de cette question ? Et surtout que dit vraiment ce rapport sur la question de la prolongation ou non des centrales ? Déclic a voulu y voir clair.

Pourquoi un tel rapport ?

Il s’agît d’une initiative propre du CSS lui-même, qui a le pouvoir de le faire. Plus précisément, ce sont des scientifiques spécialisés dans les effets des radiations sur la santé qui ont initié la démarche. Un panel d’expert très large a ensuite été constitué. Il comporte des experts en sûreté nucléaire, en radioprotection, en ingénierie géologique, en génie des matériaux, mais aussi des philosophes, un climatologue ou encore un spécialiste des relations internationales. Ces différents experts ont travaillé pendant 6 mois, tenant des réunions (en téléconférence) toutes les deux semaines, pour aboutir à un rapport de synthèse de 146 pages qui aborde la question nucléaire sous de nombreuses facettes : l’impact sur la santé en cas d’accident, l’enjeu de la gestion des déchets, la balance des avantages et inconvénients d’une sortie du nucléaire à court terme, la durabilité de cette source d’énergie. Voici quelques éléments qui ont retenu notre attention:

Une Belgique vulnérable face au risque nucléaire

C’est un des constats forts posés dans ce rapport, la configuration du nucléaire en Belgique et le manque d’anticipation du risque, nous rendent particulièrement vulnérables si un accident ou une attaque devaient se produire. Or, dit le rapport : " Depuis l’accident de Fukushima, Il est aujourd’hui largement accepté qu’il n’est pas possible d’exclure totalement qu’un accident nucléaire grave se produise dans le monde, y compris en Europe, et ce malgré le niveau de sûreté élevé de la plupart des centrales nucléaires européennes et les améliorations apportées grâce aux leçons tirées des incidents et accidents passés. "

Le problème, c’est que l’implantation des centrales belges nous met dans une situation de vulnérabilité particulière, selon les experts du CSS : Les réacteurs sont situés près de grandes villes et axes de trafic international, réseau routier saturé et populations denses. Ainsi, le site de Doel concerne la population la plus dense en Europe sur une distance de 100 à 200 km, avec des difficultés géographiques d’évacuation des industries Seveso dans les environs et des transports récents accrus de tankers de gaz de schiste (Antwerpen). Dès lors, les conséquences d’un accident ou d’une attaque (terroriste) pourraient être considérables : " tant sur le plan sanitaire pour les populations vulnérables que sur le plan économique et sur celui du transport international maritime, routier et ferroviaire (en particulier dans le cas de la région d’Antwerpen) et posent la question de savoir si une telle situation serait gérable pour notre pays et économiquement surmontable (de l’ordre de grandeur du produit intérieur brut (PIB)). "

Le rapport pointe aussi notre vulnérabilité en raison de l’implantation des centrales chez nos voisins français. L’une retient en particulier l’attention : celle de Gravelines, située à quelques dizaine de kilomètre de la Belgique et qui n’est autre que le site nucléaire le plus puissant d’Europe (6 GWe) avec des vents dominants souvent tournés vers la côté belge, zone très densément occupée en été, en particulier.

Malgré tout cela, la Belgique manque de plans pour faire face à une catastrophe si elle devait se produire. Le rapport pointe pêlemêle, des plans d’urgences incomplets, le manque de formation des différents intervenants, l’éparpillement des moyens, le manque de coordination… Il pointe aussi l’absence de plan d’urgence spécifique pour les cas de guerre nucléaire.

Le risque sous-estimé de l’exposition au rayonnement ionisant

Le rapport détaille aussi longuement les risques liés à l’exposition aux radiations, à ce qu’on appelle " les rayonnements ionisants ". Il estime que, ces dernières années, l’information sur ces enjeux est souvent perturbée par des conflits d’intérêts. Les experts consultés pour cet avis estiment que " l’expertise concernant la santé et l’environnement présente, dans le monde nucléaire, de sérieux problèmes d’indépendance. " Pour eux, tout cela conduit " à des affirmations trompeuses prétendant, au nom de la science, qu’aucun effet ne peut être " attribué " aux rayonnements ionisants en-dessous d’une dose de 100 mSv (soit pour la plus grande partie des populations exposées aux rayonnements ionisants après un accident nucléaire ou à la suite de retombées d’essais atmosphériques de bombes nucléaires). ". Le CSS précise que de telles affirmations ne sont pas cohérentes avec les données biologiques et épidémiologiques actuelles et il ajoute que " ces dernières années, de nouvelles données relatives aux effets non-cancéreux (…) de l’exposition aux rayonnements ionisants sont apparues et demandent une réévaluation des risques des rayonnements ionisants à doses faibles (…) ".

Le stockage géologique : moins mauvaise solution

Autre point creusé dans le rapport : comment et où stocker nos déchets nucléaires les plus radioactifs. Les scientifiques ont examiné différentes solutions pour en arriver à la conclusion que le moins mauvais choix serait le stockage géologique profond, malgré toutes les incertitudes et les questions éthiques qu’il pose. On note d’ailleurs la prudence du texte : " Cette solution est à considérer comme difficilement acceptable d’un point de vue éthique. Cependant, comme, dans la situation actuelle, les autres solutions proposées conduisent à des charges encore plus lourdes pour les générations futures, la génération actuelle est contrainte d’adopter cette solution problématique comme la plus justifiable sur le plan éthique. "

Pour rappel, le stockage géologique profond, consiste à isoler les déchets radioactifs dans une couche géologique stable, derrière une série de barrières artificielles (métal et béton, entre autres) à une profondeur de quelques centaines de mètres.