Ce passage à l'heure d'hiver sera-t-il le dernier? "Je n'en suis pas sûr", répond Charles Michel

Le changement d'heure du prochain week-end sera-t-il le dernier? "Je n'en suis pas sûr" répond ce vendredi le Premier ministre Charles Michel, interrogé sur La Première, "parce que les Pays-Bas plaident pour qu'il y ait un report du changement d'heure. Il y a un certain nombre de discussions sur le sujet dans les coulisses européennes. En Europe rien n'est jamais simple".

Charles Michel préfère-t-il conserver l'heure d'hiver ou l'heure d'été? Il refuse de se prononcer : "Je me suis engagé à ce qu'il y ait une forme de consultation en Belgique, pas un référendum. Et surtout qu'il y ait une concertation avec nos voisins européens parce que, de mon point de vue, cela aurait du sens que, en tout cas le Benelux, la France et l'Italie conservent le même fuseau horaire".

La Commission européenne veut abolir le changement d'heure saisonnier dès 2019, tout en laissant les Etats membres libres de décider au niveau national s'ils veulent ensuite appliquer de manière permanente l'heure d'été ou celle d'hiver. L'Autriche est partisane d'un report de cette mesure à 2021 afin que des études complémentaires puissent être réalisées.

La question sera évoquée lundi à Graz, en Autriche, lors d'une réunion informelle des ministres des Transports et de l'Environnement de l'Union européenne.