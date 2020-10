"Ce n’est pas avec des petites mesures que nous parviendrons à aplatir la courbe de l’épidémie" Christelle Meuris, infectiologue au CHU de Liège

Le comité de concertation devrait à nouveau se réunir ce vendredi. Pourtant, les dernières mesures pour endiguer l’épidémie chez nous ont été prises il y a quelques jours à peine. Mais voilà, la situation sanitaire se dégrade à une vitesse trop importante, notamment dans les hôpitaux, où les admissions en soins intensifs sont toujours à la hausse. Pour Christelle Meuris, infectiologue au CHU de Liège, la situation est extrêmement préoccupante et nécessite de nouvelles mesures fortes.

"Il est clair que ce n’est pas avec des petites mesures que nous parviendrons à aplatir la courbe de l’épidémie. Je ne vais pas m’avancer sur le type de mesures à prendre; ce sera aux décideurs politiques à analyser tout cela. A côté de la situation sanitaire, il y a d’autres aspects de la société à mettre également dans la balance, comme le doit à l’éducation ou encore la nécessité de faire tourner l'économie".

Une certitude pour Catherine Linard, géographe de la santé à l’UNamur : "Nous ne pouvons plus nous tromper. Il faut que nous prenions des mesures rapides et efficaces... Des mesures qui devront forcément être plus contraignantes".

Faut-il fermer les écoles ?

Pour certains, il serait nécessaire de fermer les écoles pour soulager les hôpitaux. Une telle mesure ne pourrait être prise qu'après en avoir analysé à la fois les conséquences épidémiologiques et les conséquences sociétales, estime Catherine Linard : "la fermeture des écoles maternelles et primaires aurait un impact relativement faible sur la courbe épidémique. C’est sans doute différent pour les élèves plus âgés... Par contre, l’impact et les retombées négatives sur la société seraient extrêmement importants. En ce qui me concerne, une fermeture totale des écoles serait vraiment la toute dernière chose à faire".

Les codes couleurs des écoles pourraient toutefois être revus, et des réflexions en ce sens sont actuellement en cours: la ministre Caroline Désir doit s’entretenir ce mercredi dès 9h00 avec les acteurs de l’enseignement francophone. Pour l’infectiologue Emmanuel Bottieau, si l'on s'orientait vers une fermeture, il faudrait éviter de l’envisager de l’université à la maternelle sans distinction, et l'accompagner de règles claires, notamment pour les élèves les plus âgés. "Les grands ados pourraient suivre des cours à distance, mais il faudrait évidemment éviter que ces jeunes ne se retrouvent entre eux sans respecter les gestes barrière. Il faut se méfier des fausses bonnes idées".