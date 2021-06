Joe Biden rencontrera ce mardi matin, vers 11h, au Palais royal le roi Philippe. Il y retrouvera également Alexander De Croo, qui l’avait accueilli le dimanche soir sur le tarmac, et qui était également présent le lundi matin au sommet de l’Otan. La discussion portera sur le Covid-19, mais aussi sur le climat et sur la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne.