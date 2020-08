Ce mardi 11 août en Belgique : la progression de nouveaux cas de coronavirus continue de ralentir

Ce mardi 11 août en Belgique, 468 nouveaux cas ont été rapportés par rapport au bilan de la veille, un chiffre à ventiler sur les différentes dates de diagnostic. Selon les chiffres publiés par Sciensano, la progression des nouveaux cas détectés en Belgique semble poursuivre son ralentissement.

On remarque que du 1er au 7 août, 587,7 tests positifs au coronavirus ont été enregistrés en moyenne chaque jour, soit une hausse de 11% par rapport aux sept jours précédents. L'augmentation s'élevait à 16% lundi et 19% dimanche.

Légère augmentation des hospitalisations

Le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants ( incidence cumulée sur 14 jours) augmente, avec 68 nouvelles contaminations détectées pour 100.000 habitants. Lundi, 312 lits d'hôpital étaient occupés par des patients atteints du Covid-19, soit 33 admissions en plus en 24H. 73 patients sont aux soins intensifs et 42 nécessitent une assistance respiratoire. Ces hospitalisations augmentent donc légèrement, avec une moyenne de 26,7 admissions quotidiennes entre le 1er et le 7 août (+21%).

Le nombre de décès en 24h est assez élevé par rapport aux derniers jours, avec 7 décès supplémentaires ce qui porte à 9879 le nombre de personnes décédées officiellement du coronavirus en Belgique. Entre le 1er et le 7 août, 3,6 décès ont été enregistrés en moyenne par jour soit une augmentation de +56% par rapport à la semaine précédente.

Au total, la Belgique a détecté 74.620 infections au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, soit 468 de plus que la veille.