Catherine Moureaux (PS): "La rencontre de l'urgence sociale à Molenbeek"

Bouleversement aussi à Molenbeek-Saint-Jean où les socialistes reprennent la direction des opérations après un intermède de 6 ans de mayorat libéral-écolo. Catherine Moureaux, qui hérite en quelque sorte de l’écharpe de son père, refuse de parler de revanche: "Non, nous travaillons sur un projet collectif, c’est la rencontre de l’urgence sociale à Molenbeek." Il lui reste à monter ce qu’elle nomme une ‘majorité de progrès’ avec Ecolo, ancien allié du MR et, si possible, avec le PTB qui veut prendre son temps avant de s’ajouter à l’attelage. "J’espère qu’ils (le PTB) vont prendre leur responsabilité ", précise la future bourgmestre de la commune qui garde espoir: " En Espagne on voit comment ce type de majorité peut fonctionner. J’espère que le PTB va prendre sa responsabilité."