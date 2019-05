Catherine Fonck : « Ma vocation, ce n’est pas la politique, c’est la santé »

Catherine Fonck, la cheffe de groupe cdH à la Chambre, est médecin de profession. Mais depuis quinze ans, elle fait de la politique, rien que de la politique. Et lorsqu’on évoque le mot vocation, elle explique « ma vocation, c’est la santé et cela reste aujourd’hui au cœur de mon engagement politique. Je m’interroge d’ailleurs régulièrement sur mon retour dans un hôpital ».

Catherine Fonck, députée fédérale cdH et chef de groupe à la Chambre, est l’invitée des Petits Papiers politiques sur Vivacité entre 18H15 et 19H00. Avant le scrutin du 26 mai, l’émission reçoit les représentants des principaux partis francophones. Le principe est simple : la personnalité politique tire au sort des petits papiers sur lesquels sont inscrits des mots qu’elle est invitée à commenter.

Catherine Fonck reconnaît aussi que la fonction de ministre lui plaît. Elle l’a été de 2004 à 2009 comme ministre en charge de la petite enfance, de l’aide à la jeunesse et de la santé au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Comme ministre, vous avez de vrais leviers pour faire bouger les choses. Beaucoup moins lorsque vous êtes parlementaire. »

DÉSILLUSIONS

Pour Catherine Fonck, Maggie De Block, ministre VLD de la santé, n’a pas résisté à la N-VA. « Elle est une adepte du dolorisme. Ce qui fait mal, fait du bien. La N-VA essaie en permanence d’imprimer une société qui est une société de rejet. »

VITESSE

La cheffe de groupe cdH à la Chambre se méfie de la vitesse en politique. C’est un contexte dangereux, pour elle. « Tout va trop vite en politique. Il y a trop d’immédiateté. Trop de travail sur le court terme et pas assez d’engagement sur le moyen ou le long terme. Je pense qu’il y a des choses qu’on doit profondément changer dans notre fonctionnement démocratique. »

AVENIR

Dans dix ans, Catherine Fonck ne sait pas ce qu’elle fera. « Je ne serai peut-être plus en politique. Mais si c’est autre chose, ce sera dans le secteur de la santé et là, où je serai, je voudrais être utile pour les autres et la société. »

