Catherine Fonck à Jeudi en Prime : dans la crise sanitaire, le gouvernement n’anticipe pas assez

C’est des bancs de l’opposition que Catherine Fonck (cdH) observe la gestion de la crise du Covid par les autorités politiques du pays. Que pense-t-elle du travail du gouvernement ? Que pense-t-elle des mesures prises, notamment lors des trois Comité de concertation qui se sont succédé en quelques semaines ? La Cheffe de groupe cdH à la Chambre est assez critique. Elle évoque "des mesures dont on ne perçoit pas toujours la cohérence", et des ministres qui, à l’issue du Codeco "se renvoient le ping-pong" en disant qu’ils ne voulaient pas de telle ou telle mesure mais y sont obligés par le Codeco… "Tout cela est de nature à rompre la confiance avec les citoyens, à angoisser les citoyens, mais aussi à ne pas être très efficace", réagit Catherine Fonck. Elle plaide pour "une gestion plus apaisante", avec "des mesures adaptées" et "concertées avec les scientifiques". Il faudrait aussi, selon elle, "un déploiement effectif des mesures décidées" et "éviter de se retrouver en dernière minute quand on est au cœur de la tempête". "Plus on anticipe, moins on doit prendre des mesures dures et moins elles sont longues", rappelle-t-elle. Elle demande de "déployer à 100% les armes dont on dispose" contre le Covid, pour gérer la situation actuelle et anticiper sur les éventuels futurs variants du virus.

Le 22 décembre prochain, un nouveau Comité de concertation se tiendra, pour évaluer l’efficacité des mesures prises lors du dernier Codeco. A cette occasion, le ministre-président flamand, Jan Jambon a déjà annoncé qu’il plaidera pour la levée des restrictions dans le secteur récréatif, la culture et l’événementiel. "Il sort ça de sa tête. J’imagine que c’est très sexy comme discours, ça lui permet de faire plaisir à un secteur et à des électeurs. Je trouve que ce n’est pas responsable", estime Catherine Fonck pour qui "la météo Covid ne sait pas se programmer à la petite semaine". "Essayons de sortir de ce poto-poto politico électoraliste", plaide la députée cdH. Pour elle, alors que les écoles vont être fermées, "si maintenant on va donner le signal qu’on peut reprendre différents secteurs (récréatif, événementiel, etc), alors que les enfants perdent une semaine de scolarité, je trouverais ça dommage", ajoute-t-elle. Elle demande la fin "du ping-pong qui n’entraîne pas l’adhésion du citoyen".