Catherine De Bolle, la Belge à la tête d'Europol: "Mieux collaborer peut sauver des vies"

Le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Intérieur Jan Jambon ont rendu visite ce mercredi à La Haye, aux Pays-Bas, à la nouvelle directrice exécutive d'Europol, la Belge Catherine De Bolle. L'ancienne commissaire générale de la police fédérale est à la tête de l'institution européenne depuis le 1er mai.

"C'est un grand atout pour la Belgique et aussi une forme de reconnaissance", a indiqué le Premier ministre Charles Michel, précisant que cette nomination était le fruit d'un important travail diplomatique.

"La Belgique s'est toujours inscrite dans une dynamique de coopération entre les Etats européens. Le partage d'informations est indispensable pour mieux lutter pour notre sécurité", a ajouté le Premier ministre, qui a assuré vouloir plaider au niveau européen en faveur d'un renforcement des moyens d'Europol.

"C'est bénéfique pour la Belgique", a renchéri le ministre de l'Intérieur Jan Jambon. "D'abord le fait que la cheffe de la police belge devient cheffe de la police européenne démontre la qualité de son travail. De plus, si vous avez des personnes au top, c'est plus facile pour agir."

"Sauver des vies"

Interrogée par la RTBF, Catherine De Bolle a expliqué pourquoi elle avait accepté ce poste : "Je crois vraiment que la solution pour le crime organisé se situe au niveau international. Et c'est de là qu'on peut faire beaucoup pour les Etats membres pour faire les liens, pour avoir l'expertise, pour travailler ensemble. Mieux collaborer et mieux échanger les informations nécessaires peut sauver des vies, j'en suis convaincue". Elle a défini ses priorités: "La principale est la lutte contre l'immigration illégale et le trafic de migrants. Le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité financière sont également des enjeux importants de ces prochaines années". Catherine De Bolle a entamé une tournée des Etats membres afin d'identifier leurs besoins et priorités. Elle compte également investir dans les nouvelles technologies.

Le principal travail d'Europol, dont le siège est situé à La Haye, est l'échange d'informations entre les différents services de police des 28 Etats membres de l'Union européenne. Eurpol développe également des synergies avec de nombreux pays dont les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, l'Ukraine, la Colombie, la Serbie, l'Albanie ou encore la Moldavie.