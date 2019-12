Catastrophe ferroviaire de Buizingen: le parquet fait appel du jugement en vue d'une peine plus lourde pour Infrabel

Procès de Buizingen : la SNCB et Infrabel coupables - JT 19h30 - 03/12/2019 Un verdict donc, 10 ans après les faits. L'accident ferroviaire de Buizingen avait fait 19 morts. Et la justice a désigné des responsables ce mardi : Infrabel, la SNCB et dans une moindre mesure le conducteur du train. Voici le compte rendu d'audience et la réaction des familles des victimes.