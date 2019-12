Carte d'identité: fin de la procédure d'urgence et changements de tarifs à partir du 1er janvier 2020

Certaines procédures en matière de délivrance des cartes d’identité ainsi que certains tarifs vont évoluer à partir du 1er janvier 2020. Selon une circulaire diffusée sur le site Internet du Service public fédéral Intérieur diffusée début novembre, les montants des rétributions à charge des communes sera notamment indexée sur base de l’indice santé. Concrètement, certains tarifs payés au SPF Intérieur par les communes qui délivrent les cartes d’identité sont revus à la hausse. Et cela aura une incidence sur le tarif payé in fine par le citoyen puisque les communes facturent régulièrement une surtaxe.

Mais tout d’abord, 2020 marquera la fin de la procédure d’urgence au profit de l’unique procédure d’extrême urgence. La procédure d’urgence permettait d’obtenir sa carte d’identité en deux jours, auprès de son administration communale. Celle-ci coûtait 84 euros pour une demande de carte électronique pour Belges et ressortissants étrangers. C’était le même tarif pour une kids-ID, une carte pour un enfant de moins de douze ans. Cette procédure avait été mise en place en 2017.

Moins cher à la commune

L’année prochaine, les parents qui auront oublié de demander ou renouveler leur carte d’identité ou celle de leur enfant et qui souhaitent l’obtenir dans les 24 heures pourront s’adresser soit à leur commune soit au SPF. Mais les tarifs de base du SPF Intérieur changent: 129,80 euros (carte d’identité belge) et 120,10 euros (kids-ID) contre 95,7 euros auparavant. Si la livraison est souhaitée à la commune, le prix est plus favorable: 98,60 euros contre 127,6 euros pour une carte d’identité belge et 88,90 euros contre 127,60 pour une kids-ID.

Pour une carte d’identité à obtenir en procédure normale, rien ne change ou presque. Une indexation de 10 cents (16,10 euros) est programmée pour la carte électronique pour les Belges.

De 135 à 160 euros pour une kids-ID

Sur le terrain, qu’est-ce que cela donne? Exemple dans la commune de Schaerbeek, deuxième commune la plus importante de la Région bruxelloise avec 130.000 habitants. En procédure normale, aucun changement (20 euros la carte, délai de livraison d’environ trois semaines). Mais en procédure d’urgence avec livraison à la commune à J+1, le tarif de la carte d’identité (et du titre de séjour biométrique) passe de 180 à 145 euros (135 euros pour une kids-ID). En procédure d’urgence au SPF à J+1, le tarif de la carte passe cette fois de 135 à 170 euros et 160 euros pour une kids-ID.

Rappelons que le retrait au SPF Intérieur se fait sur rendez-vous, rue des Colonies 11 à 1000 Bruxelles, les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30. Des horaires plus larges que ne proposent pas toujours les administrations locales.