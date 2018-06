Carrefour: les personnes en "prépension" devront accepter un travail s'il est adapté, rappelle Kris Peeters

"Les personnes en RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise – anciennement appelé prépension) ne prennent pas leur pension, rappelle Kris Peeters dans un communiqué. Elles sont toujours prises en considération pour le marché du travail et sont donc obligées d’accepter un travail adapté". Un employé à la caisse d'un Carrefour qui est dans ce cas devra donc accepter une offre d'emploi de Colruyt par exemple, explique le ministre.

La N-VA a demandé ce mardi à Kris Peeters de ne pas approuver la proposition de Carrefour d'accord la prépension aux travailleurs de 56 ans , estimant que cela allait à l'encontre de la politique du gouvernement fédéral qui vise à rencontrer les nombreuses offres d'emplois ouvertes et le besoin de travailler plus longtemps. Le ministre de l'Emploi a tenu à clarifier certains points.

Le ministre de l'Economie et de l'Emploi Kris Peeters a tenu à préciser certains points concernant la prépension, appelée aujourd'hui régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC). "Les personnes en RCC ne prennent pas leur pension", assure le ministre en réaction à une interpellation de la N-VA dans le dossier Carrefour.

Pour Kris Peeters, il est important d'accompagner ces personnes dans la recherche d'un nouvel emploi. "Il faut bien avoir conscience que nous parlons ici de personnes qui ont perdu leur emploi et qui disposent pas des meilleurs contrats. Bon nombre de ces personnes qui travaillent chez Carrefour et qui tombent sous le régime RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise) ont une fonction de caissier ou de caissière et travaillent souvent à ¾ de temps pour un salaire net allant de 900 à 1.200 euros. Avec le RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise), il leur restera que 675 à 900 euros (75%)!"

Kris Peeters a également rappelé que la décision de relever l'âge du RCC à 60 ans avait déjà été prise.