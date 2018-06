Carrefour: Charles Michel appelle à la sérénité des discussions, loin des médias

Le Premier ministre, Charles Michel, a appelé vendredi à la sérénité des discussions politiques à propos de la restructuration de Carrefour.

Le ministre fédéral de l'Emploi, Kris Peeters, organisera une réunion de concertation avec ses homologues des trois Régions.

"J'appelle à ce que chacun, avec sérénité, autour de la table, expose son interprétation juridique et pas au travers de déclarations dans la presse", a dit Charles Michel à l'issue du conseil des ministres.

La nouvelle réglementation sur le Régime de Chômage avec Complément d'entreprise (RCC) s'applique pour la première fois sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire en incluant les trois Régions. Le ministre flamand de l'Emploi, Philippe Muyters (N-VA), a répété qu'il ne donnerait pas son accord à des RCC à 56 ans, comme le prévoit le plan de restructuration de Carrefour.

Les conséquences de ce refus demeurent obscures, les Régions n'étant compétentes que pour la remise à l'emploi des chômeurs. Kris Peeters espère obtenir un avis des Régions reposant sur le consensus. Quid s'il n'y a pas de consensus? "Ce serait très particulier qu'en Wallonie et à Bruxelles, on active les personnes et pas en Flandre alors qu'il y a tellement d'offres d'emploi qui restent sans réponse", faisait remarquer le ministre fédéral lors de son arrivée au conseil des ministres.

Une rencontre entre les ministres de l'emploi

Charles Michel a également rappelé que cette réglementation était connue de tous. "Elle va d'ailleurs évoluer dans les prochaines années sur l'âge au départ duquel un accès est possible pour ce type de mécanisme, a précisé le Premier. Le ministre de l'emploi va provoquer une rencontre avec ses homologues afin qu'ils aient la possibilité de s'accorder sur l'interprétation de la réglementation et ce sera l'occasion pour chacun de donner son point de vue sur le sujet. Nous mettrons en oeuvre la décision après avoir été parfaitement informés des positions de chacun sur le sujet".