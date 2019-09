Caroline Désir, Valérie Glatigny, Christie Morreale, Céline Tellier, Bénédicte Linard: le sang neuf est (surtout) féminin

Et parmi ces 6 néophytes, 5 femmes. Il faut d'ailleurs noter que la parité est quasiment atteinte au niveau du gouvernement avec 7 hommes et 6 femmes, l'ex-ministre Valérie De Bue rempilant, elle, dans d'autres fonctions.

Si certains déplorent qu'on retrouve à la ministre-présidence wallonne un vieux briscard de la politique comme Elio Di Rupo ( qui occupera ce poste pour la 3ème fois, après avoir été également Premier ministre belge ), il faut quand même noter un certain renouvellement dans le casting: sur 13 membres des nouveaux gouvernements arc-en-ciel , on trouve en effet 6 "nouveaux" noms, en tout cas à un poste de ministre.

Céline Tellier n'a même jamais été candidate

Céline Tellier - © THIERRY ROGE - BELGA

Céline Tellier n'est pas seulement une néophyte comme ministre, elle est même toute nouvelle en politique!

Désirant renforcer les relations entre la société civile et le monde politique, Ecolo a en effet proposé un poste de ministre à la secrétaire générale et directrice politique de l’agence Inter-Environnement Wallonie.

Titulaire d’un doctorat en sciences sociales et politiques de l’ULB, Céline Tellier commence sa carrière en 2011 au sein de cette organisation de défense de l’Environnement. A l’époque, elle est chargée de mission dans le domaine de la mobilité.

Six ans plus tard, elle est nommée directrice politique et secrétaire générale adjointe de l’organisation. Le 1er avril dernier, elle en devient enfin la secrétaire générale.

Elle aurait été contactée la semaine dernière par Jean-Marc Nollet, le coprésident d’Ecolo, pour faire partie du gouvernement wallon. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les militants écologistes ont donné leur feu vert à sa nomination en tant que ministre de l’Environnement et de la Nature.