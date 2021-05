Caroline Désir (PS), la ministre de l’Éducation, ne compte pas interdire l’écriture inclusive

L'écriture inclusive : un pas vers l'égalité homme-femme ? - JT 19h30 - 21/10/2017 Le combat pour l'égalité entre hommes et femmes passe-t-il par une nouvelle manière d'écrire et de formuler les mots ? Certains aujourd'hui le pensent, ils défendent ce qu'on appelle "l'écriture inclusive." Contrairement à ce que l'on nous a toujours appris, le masculin ne l'emporterait plus systématiquement sur le féminin. En France, le sujet déchaîne les passions depuis qu'un manuel scolaire applique la règle. En Belgique, on en parle aussi, mais un peu plus calmement.