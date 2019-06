Caroline De Bock (députée PTB): "plus qu'un métier ou une profession, c'est d'abord un engagement"

Demain, les élus prêteront serment dans les Parlements bruxellois et wallons. Pour certains d'entre eux, ce sera la première fois. C'est le cas de Caroline de Bock, élue PTB au Parlement bruxellois. Et si cette arrivée au Parlement est une première, elle s'estime préparée à la tâche qui l'attend. "Au PTB, plus qu'un métier ou une profession, c'est d'abord un engagement. Nous avons beaucoup de militants, dans le parti, qui s'engageaient déjà avant et qui continueront à s'engager sur le terrain pour les conditions de vie des travailleuses et des travailleurs, à Bruxelles."

Pour le moment, cette Bruxelloise est enseignante à Saint-Gilles. Un job qu'elle n'envisage pas d'abandonner, malgré son nouveau poste de député. " Je veux continuer à travailler comme enseignante à mi-temps. Je ne suis pas la seule au PTB à le faire, car les parlementaires du parti veulent rester connectés à la réalité. Cumuler un job et une fonction de député pose la question de travailler en dehors du Parlement mais aussi la question des salaires. Je suis en train de découvrir la réalité des salaires. Gagner plus de 6.000 euros par mois pour un député à Bruxelles, c'est être vraiment déconnecté de la réalité des citoyens. Je suis donc très fière qu'au PTB, on garde un salaire de travailleuse ou travailleur moyen. Ce qui équivaut, au PTB, à un montant de 1500 à 1800 euros par mois, en fonction de la situation familiale de la personne. Le reste est reversé au PTB." Et si elle devient officiellement députée, Caroline de Bock reste d'abord militante." Avec les députés PTB, on pratique le rue conseil rue, c'est-à-dire qu'on veut amener la voix des mobilisations sociales dans les Parlements".

"Ces attaques contre le PTB sont insupportables"

Au micro de notre journaliste, François Heureux, la députée du parti d'extrême gauche s'est aussi exprimée sur les critiques à l'encontre du système de démocratie interne au PTB. Et notamment ces accusations à l'encontre de certains élus PTB. Dans un article publié dans la Dernière Heure, le journaliste indépendant, Patrick Lefèbvre, évoque des pressions interne au parti pour que des conseillers communaux PTB à Namur ne fréquentent pas des gens d'autres partis qui sont appelés "des traîtres". "Ces attaques sont insupportables" assure-t-elle. "Entendre qu'on met une pression sur nos membres est totalement faux. C'est sans fondement, sans preuves, avec une éthique journalistique qu'on peut remettre en question. Au PTB, on a le droit et le devoir de dire ce qu'on pense, car c'est par l'intelligence collective qu'on va défendre nos positions". Et à la question de savoir si les parlementaires du PTB peuvent voter en leur âme et conscience dans l'hémicycle, elle répond: "Evidemment qu'on se met d'accord préalablement sur les votes qu'on va poser"