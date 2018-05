Carlo Di Antonio présente le Référentiel wallon en Alimentation Durable

Après plus d'un an de rédaction, le Référentiel wallon en Alimentation Durable a été présenté mercredi par le ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique Carlo Di Antonio (cdH). Il s'agit d'un document de base pour tracer les grandes lignes d'un projet alimentaire durable en Wallonie.

"C'est la conclusion d'une série de réunions et d'échanges entre différents acteurs du secteur", a expliqué le ministre Carlo Di Antonio. Selon celui-ci, le référentiel veut offrir un cadre aux initiatives de transition vers un système alimentaire durable en Wallonie. "C'est une vision commune qui servira de base essentielle pour garantir des changements. Une réelle transition ne pourra se mettre en marche que tous ensemble", a-t-il souligné.

Pour cela, le ministre compte sur la contribution de nombreux intervenants pour progresser de manière plus rapide. "Je donne rendez-vous aux citoyens, groupes d'amis, voisins, associations formelles ou non, qu'ils soient consommateurs, transformateurs, agriculteurs ou porteurs de projets. Je les sollicite afin de construire, grâce à leurs initiatives, des leviers d'action", a-t-il dit à ce sujet.

Dans ce référentiel, six objectifs stratégiques ont été établis afin d'établir un système alimentaire durable. M. Di Antonio espère que l'alimentation sera inscrite dans la prochaine mandature et que cela soit un portefeuille ministériel à part entière.