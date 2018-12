Carles Puigdemont au parlement fédéral mardi

L'ex-président de la Catalogne Carles Puigdemont sera mardi au parlement fédéral et au parlement flamand, à l'invitation de députés membres d'une amicale parlementaire catalo-flamande.

Poursuivi par la justice espagnole pour avoir organisé un référendum proclamant l'indépendance de la Catalogne, jugé inconstitutionnel, M. Puigdemont vit en exil dans la banlieue de Bruxelles où il poursuit ses activités politiques. Mardi matin, M. Puigdemont participera à un petit déjeuner au restaurant du parlement fédéral, assemblée qu'il découvrira dans la foulée lors d'une visite guidée. La suite du programme prévoit également une "audition informelle" avec une délégation catalane à la commission des Affaires étrangères de la Chambre. Ce point ne figure cependant pas à l'agenda de la Commission mardi. Et pour cause, celle-ci sera le théâtre d'auditions et de discussions sur le pacte de l'ONU sur les migrations qui menace la cohésion gouvernementale.

M. Puigdemont est également entendu au parlement flamand où il sera notamment reçu par le président Jan Peumans (N-VA). Un point presse y est prévu. Il y a neuf mois, le parlement fédéral avait refusé à M. Puigdemont de pouvoir s'exprimer à un colloque au parlement fédéral.