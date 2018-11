Carburants: une réforme du système de cliquet n'est visiblement pas pour tout de suite

Pas de surprise, les droits d'accises sur le diesel et l'essence représentent et de loin la principale ressource fiscale du gouvernement fédéral, autour de 5,5 milliards d'euros par an. Notamment avec l'activation de ce système de cliquet, et plus précisément du "cliquet positif". Un système imaginé dans la loi programme de 2003 et particulièrement activé - 18 fois depuis 2015 et la réforme dite du taxshift, 8 fois déjà cette année - , avec pour principale cible le diesel.

Ce qui veut dire plus concrètement qu'à chaque diminution du prix maximum des carburants, la moitié de la diminution est convertie en une augmentation du taux du droit d'accise spéciale. Ce qui veut dire qu'en cas de baisse du prix du baril - comme l'on dit -, le consommateur verra bien une baisse du prix de son carburant à la pompe mais sans doute pas aussi forte qu'il l'espérait...

Notons qu'un système de "cliquet négatif" ou "inversé" existe aussi quand le prix du baril flambe, ce qui est alors compensé par une baisse des accises, mais ce n'est pas le cas ici. Le cliquet inversé n'a pas été enclenché depuis 2011.

Le gouvernement "ouvert à la discussion", selon Johan Van Overtveldt

Ce ne sera sans doute pas pour tout de suite mais cela semble bouger du côté de la réflexion sur une réforme du système du cliquet. Dans les débats du week-end (et en particulier le "Zevende dag" de la VRT), le sp.a mais aussi le CD&V ont fait savoir qu'ils voulaient du changement : les socialistes défendant une suppression totale, les chrétiens-démocrates une redistribution des rentrées de l'Etat en faveur des plus bas revenus, le chef de groupe CD&V à la Chambre Servais Verherstraeten évoquant au moins 90 millions d'euros, montant de l'indexation des accises cette année. Le PTB proposant, lui, de remettre les carburants dans l'index, une augmentation du prix du carburant entraînerait une hausse des salaires.

Sans grand enthousiasme, Johan Van Overtveldt, le ministre N-VA des Finances, interrogé ce matin sur la VRT Radio ("De ochtend") s'est dit prêt et ouvert à une discussion. Même s'il précise que, selon lui, le gouvernement a déjà beaucoup fait pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens... Autre précision apportée par Johan Van Overtveldt ce matin : il ne devrait plus y avoir de cliquet activé cette année ni l'année prochaine...