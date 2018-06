Cannabis : autoriser sa consommation ou l’interdire totalement ?

En Belgique, il n’est pas toujours facile d’y voir clair en matière de consommation de cannabis. Pourtant, un petit tour sur le site internet du SPF justice précise d’emblée que " détenir ou cultiver du cannabis reste une infraction punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ". Mais le texte prévient rapidement que " sa consommation fait néanmoins l’objet d’une faible priorité de la politique des poursuites lorsque certaines conditions sont réunies". Des conditions telles que l’âge du détenteur, la quantité en main propre, ...

Depuis 2003, les poursuites pour détention de cannabis étaient devenues très rares mais le gouvernement Michel a durci quelques peu les lignes.

De plus en plus de pays décident pourtant de légaliser la substance tout en encadrant sa consommation. On cite souvent l’exemple néerlandais mais les Canadiens vont prendre le même chemin. Les députés ont voté ce lundi un projet de loi visant à légaliser le cannabis et sa consommation.

La Belgique ne devrait-elle pas une fois pour toutes trancher clairement la question ? L’interdire totalement et appliquer les sanctions ou légaliser comme chez nos voisins néerlandais ?

