Cancer du sein: Maggie De Block est "incapable d'assumer sa politique", dit Gerkens (Ecolo)

Murielle Gerkens (Ecolo), député fédérale et présidente de la commission Santé du Parlement, était l'invité de la Première jeudi matin. Elle cumule les dossiers dans l'actualité, notamment concernant la polémique sur le remboursement des dépistages pour le cancer du sein et le scandale Veviba.

Mais dans les dossiers de cette liégeoise, on retrouve aussi Publifin. Stéphane Moreau, administrateur général de Nethys, est attendu aujourd'hui au cabinet du ministre wallon de l’Energie, Jean-Luc Crucke (MR).

"C’est curieux qu’on l’invite (...) alors qu’il y a une vigilance à avoir sur la gouvernance et le fonctionnement démocratique des outils, sur les choix, la réflexion sur la fusion Ores/Resa, sur les tarifs de distribution de l’électricité. On invite un monsieur comme ça, alors qu’il y a quelques temps, Jean-Luc Crucke disait : 'Si les Liégeois ne le sortent pas c’est moi qui le sortirai'."

On le laisse s’installer dans les conseils d'administration de toutes les filiales de Nethys.

Un rapprochement qu'elle ne comprend pas et qu'elle trouve curieux: "Ecolo n’a pas été associé. On a refusé de monter dans le Conseil d'administration de Nethys, on est dans Publifin, mais on n'a pas été associé aux discussions de Stéphane Moreau. On ne nous a pas demandé notre avis, mais on veut avoir des informations."

Publifin en tant qu'actionnaire public, devrait avoir un droit de regard sur la gestion de Nethys, mais Stéphane Moreau est toujours là. "On le laisse s’installer dans les conseils d'administration de toutes les filiales de Nethys. Comme ça, le jour où on dit: 'On ne le veut plus dans la direction de Nethys', on le retrouvera dans toutes les entités et il pourra continuer à les gérer. C’est tout simplement scandaleux. On se moque des outils de gouvernance public qui doivent gérer l’avenir de notre réseau de distribution liégeois."

Sur la question du rapprochement Ores/Resa, il ne sera pas question de prendre des décisions au détriment des Liégeois selon elle: "Tout dépend comment on va le faire. On a d’abord dit qu’on allait étudier la faisabilité, on étudie les différents scénarios. Cette première étape n’a pas encore été faite. Puis une fois qu’on a identifié, on voit comment le faire en prenant en compte les liégeois, les autres communes concernées."

"Maggie De Block est incapable d'expliquer sa politique"

Cette semaine, Maggie De Block a fait l'actualité concernant les mesures de remboursement du dépistage du cancer du sein. Mais elle a fait marche arrière, notamment sous la pression du MR.

"Maggie De Block est incapable d’expliquer ses politiques, à mettre en évidence et à construire sa politique en collaboration avec les patients, les acteurs politiques. Je lui ai dit au Parlement hier: 'C’est le silence. Vous laissez sortir des informations qui inquiètent les femmes et vous ne dites rien.' Ça crée de l’angoisse, de la panique, les médecins ne sont pas d’accord et s’expriment de leur côté et le MR ne sait pas assumer ses responsabilités d’avoir dit oui à cet arrêté", ajoute-t'elle.

Murielle Gerkens considère cependant que c'est une mesure qui peut s'expliquer et avoir du sens sur le plan médical, "à condition que ce soit bien expliqué."

"La difficulté, c'est que cette mesure est apparue comme un objectif d’économie budgétaire. En séance plénière elle s’est défendue, et j'espère que ce n’est pas ça. Ce n’est pas possible qu’on fasse des économies sur le dos des femmes qui veulent savoir si elles ont un cancer."

La question des quotas Inami

Toujours dans le médical, hier soir au Parlement, il a de nouveau été question des quotas Inami, donc le nombre de médecins qui peuvent sortir par an et qui peuvent exercer. La répartition francophones/flamands est au centre des discussions. L'Ecolo a d'ailleurs pointé la ministre sur le sujet.

"La ministre n’assume pas son rôle et sa fonction de ministre de la santé publique pour l’ensemble des citoyens. Elle ne se base que sur les réalités flamandes pour évaluer et proposer des outils."