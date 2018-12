Campagne N-VA contre le pacte migratoire: Jambon reconnaît "une erreur de communication"

Tombera (plan A) ? Tombera pas (plan B) ? Alors que les rédactions sont plutôt en plan A qu'en plan B, la N-VA montre sur les réseaux sociaux qu'elle est préparée à la crise. Ce mardi après-midi, elle a lancé une campagne-choc intitulée "Waarom de N-VA zich verzet tegen het migratiepact van Marrakesh ?", traduisez "Pourquoi la N-VA s'oppose au pacte sur les migrations de Marrakech ?"

Sur fond de photos d'illustration issues de la banque d'images Shutterstock, et donc complètement sorties de leur contexte, différentes bannières arborent des slogans tels que :

Pacte des Nations Unies sur les migrations = accès aux droits sociaux, y compris pour les immigrés clandestins

Pacte des Nations Unies sur les migrations = priorité à la préservation de la culture des migrants

Cette nouvelle action de la N-VA passe très mal auprès des partenaires de la coalition. Le vice-premier CD&V Kris Peeters parle d'une campagne "scandaleuse" tandis que la présidente de l'Open-VLD, Gwendolyn Rutten évoque une campagne "contre les migrants, contre des gens."

"Notre campagne a été mal comprise"

Contacté par nos soins, le service de presse de la N-VA confirmait dans un premier temps le choix du moment pour lancer cette campagne : c'est la crise. Il faut expliquer à la population ce sur quoi porte le problème. L'état des discussions est très difficile, estime le parti nationaliste flamand.

Vers 16h, ces images ont été retirées du site de la N-VA qui explique "notre campagne, et les images qui l'accompagnaient, a raté son but et ont donc été mal comprises". A son arrivée au Lambermont, le vice-Premier ministre Jan Jambon va encore plus loin. "Concernant cette campagne, nous avons fait une erreur sur les images choisies et sur le moment choisi pour la diffuser. Les gens font des erreurs, cela existe dans notre parti également. Il s’agit d’une faute personnelle commise par notre service de communication et nous avons retiré cette campagne."