Calendrier scolaire : quelles seront les dates de rentrée et des vacances jusqu'en 2032 ?

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est accordé sur la réforme des rythmes scolaires sur base annuelle. Dès la rentrée 2022, les vacances d'été, de la maternelle jusqu'en fin de secondaires, seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront doublés. Cette réforme s'appuie donc sur un modèle qui comprend 7 semaines entières de vacances estivales, et 2 semaines à la Toussaint, à Noël, à Carnaval et à Pâques.

En 2022, la rentrée scolaire se fera le lundi 29 août. Et l'année scolaire s'achèvera non plus le 30 juin, mais le vendredi 7 juillet 2023. Mais comment cela se passera-t-il pour les années suivantes? Voici ce que prévoit le cabinet de la ministre de l'Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2022-2023 Rentrée scolaire lundi 29 août 2022 Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022 Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022 Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 Congé de détente (Carnaval) Lundi de Pâques du lundi 27 février 2023 au vendredi 10 mars 2023 lundi 10 avril 2023 Vacances de printemps (Pâques) du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023 Congé de Pentecôte le lundi 29 mai 2023 Les vacances d'été débutent le vendredi 7 juillet 2023

2023-2024 Rentrée scolaire lundi 28 août 2023 Fête de la Communauté française mercredi 27 septembre 2023 Congé d'automne (Toussaint) du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023 Commémoration du 11 novembre samedi 11 novembre 2023 Vacances d'hiver (Noël) du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024 Congé de détente (Carnaval) Lundi de Pâques du lundi 26 février 2024 au vendredi 8 mars 2024 lundi 1er avril 2024 Vacances de printemps (Pâques) du lundi 29 avril 2024 au vendredi 10 mai 2024 Fête du 1er mai lundi 1er mai 2024 Congé de l'Ascension jeudi 9 mai 2024 Lundi de Pentecôte lundi 20 mai 2024 Les vacances d'été débutent le vendredi 5 juillet 2024

2024-2025 Rentrée scolaire lundi 26 août 2024 Fête de la Communauté française vendredi 27 septembre 2024 Congé d'automne (Toussaint) du lundi 21 octobre 2024 au vendredi 1 novembre 2024 Commémoration du 11 novembre lundi 11 novembre 2024 Vacances d'hiver (Noël) du lundi 23 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025 Lundi de Pâques lundi 21 avril 2025 Vacances de printemps (Pâques) du lundi 28 avril 2025 au vendredi 9 mai 2025 Fête du 1er mai jeudi 1er mai 2025 Congé de l'Ascension jeudi 29 mai 2025 Lundi de Pentecôte lundi 9 juin 2025 Les vacances d'été débutent le vendredi 4 juillet 2025

2025-2026 Rentrée scolaire lundi 25 août 2025 Fête de la Communauté française samedi 27 septembre 2025 Congé d'automne (Toussaint) du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 Commémoration du 11 novembre mardi 11 novembre 2025 Vacances d'hiver (Noël) du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 Congé de détente (Carnaval) du lundi 23 février 2026 au vendredi 6 mars 2026 Vacances de printemps (Pâques) du lundi 27 avril 2026 au vendredi 8 mai 2026 Lundi de Pâques lundi 6 avril 2026 Congé de l'Ascension jeudi 14 mai 2026 Lundi de Pentecôte lundi 25 mai 2026 Les vacances d'été débutent le vendredi 3 juillet 2026