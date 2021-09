Bye Bye le Belgica, le navire de recherche belge devient ukrainien

Ce lundi 13 septembre marque un tournant dans l’histoire du Belgica. Ce navire de recherche national est devenu officiellement propriété de l’Ukraine. L’accord de transfert a été signé ce lundi alors qu’un protocole d’accord avait déjà été ratifié fin juillet entre la Politique Scientifique Fédérale (BELSPO), l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le ministère ukrainien de la protection de l’environnement et des ressources naturelles.

La Belgique et l’Ukraine ont signé l’accord de transfert du Belgica. © DIRK WAEM (Belga)

Ce jeudi 16 septembre, le navire quittera le port de Zeebrugge et prendra donc la mer direction Odessa, 8400 kilomètres plus loin, où il devrait arriver à la mi-octobre. En mer noire, le navire, qui sera renommé, perpétuera le travail commencé il y a près de 40 ans sous pavillon belge : mener des recherches scientifiques et surveiller l’état de santé de la mer. Pendant son transit, le Belgica prendra d’ailleurs plusieurs échantillons.

"Après plus d’un million de kilomètres parcourus et plus de 1.000 campagnes scientifiques visant à accroître la connaissance des mers, la Belgique fait aujourd’hui ses adieux au navire de recherche Belgica. En tant que laboratoire de navigation, le navire a été le fleuron des sciences marines belges pendant 37 ans", précise Thomas Dermine, le secrétaire d’Etat chargé de la Politique scientifique. La dernière mission du Belgica était le 25 mars 2021.