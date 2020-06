On pourra revoir 15 personnes à partir du 1er juillet : la "bulle sociale" est élargie

Le Conseil national de Sécurité se penchait ce mercredi sur un nouvel assouplissement des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Un élargissement de la "bulle" de 10 personnes était envisagé. Et le CNS a annoncé cet après-midi que la bulle était élargie à 15 personnes, par personne et par semaine. Un rassemblement de groupe ne pourra compter que quinze personnes maximum.

"Ca peut paraître peu, mais nous faisons tout ce qui est possible vu les circonstances difficiles", a expliqué Sophie Wilmès lors de la conférence de presse.

Mais la Première a aussi fait une mise en garde très claire sur les événements survenus ce week-end, à la place Flagey à Ixelles notamment, avec des rassemblements importants de jeunes, sans protections, masques, ni distanciation sociale.

Elle a rappelé qu’il fallait être vigilant et que même si on est jeune, on peut transmettre la maladie : "Quand je me protège, je te protège", a-t-elle scandé.

Les courses ensemble

A noter que vous pourrez aussi vous rendre dans les magasins, sans limitation dans le temps, avec les personnes de votre bulle sociale. Faire ses courses seul n’est donc plus obligatoire.