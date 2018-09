Budget wallon: une "véritable imposture" selon le PS

Le gouvernement wallon a présenté son budget 2019. Un budget qualifié d’ "historique" par le ministre-président Willy Borsus (MR) car en équilibre après de longues années de déficit structurel.

Comme souvent, la lecture est radicalement différente sur les bancs de l’opposition. "C’est une véritable imposture, estime Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS au parlement régional. Le gouvernement wallon parle de retour à l’équilibre en se gardant de souligner que dans le même temps, il a creusé la dette de 2,5 milliards d’euros additionnels en moins de deux ans!"

"Le gouvernement dit qu’il n’y aura pas de nouvelle taxe alors qu'on sait que chaque Wallon de plus de 26 ans devra payer 36 euros par an pour alimenter la future assurance autonomie, ajoute le chef de file socialiste. De plus, le ministre du budget ne tient pas compte de l’opération liée à la dette des certificats verts, avec 1,8 milliard à financer jusque 2030".

Le verdict de Pierre-Yves Dermagne est sans appel : "Dire que c'est un budget en équilibre, c'est un mensonge, une opération de maquillage des chiffres en utilisant des trucs et astuces comptables".

Voilà qui promet de beaux débats lors de la présentation détaillée de ce budget régional, dans quelques semaines au parlement de Wallonie.