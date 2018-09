Budget wallon: retour "historique" à l'équilibre en 2019

Le gouvernement wallon a détaillé ce samedi matin son budget 2019 bouclé dans la nuit de vendredi à samedi, le dernier de la législature pour la majorité MR-cdH. Un budget qualifié d'historique par le Ministre-président Willy Borsus puisqu'il devrait retrouver l'équilibre l'année prochaine alors qu'il affichait encore un déficit de plus de 200 millions d'euros en 2018 et que l'équilibre était à la base prévu pour 2020.

"Le moment est essentiel, vous m'autoriserez à utiliser le terme d'historique, insiste Willy Borsus. Le budget qui vous est présenté va au-delà de nos engagements, anticipent ceux-ici. C'est un budget à l'équilibre pour 2019 dans le cadre tendanciel du rétablissement des finances publiques régionales".

Réduire le train de vie de la Wallonie

Les recettes wallonnes prévues pour 2019 s'élèvent à 13,8 milliards d'euros. Les dépenses, elles, à 15,1 milliards. Restait donc un solde brut d'1,3 milliards à financer pour retrouver l'équilibre. Mais les véritables efforts à faire portaient plutôt sur 300 millions d'euros environ.

Pour ce faire, le ministre du Budget Jean-Luc Crucke assure qu’aucune nouvelle taxe n’est prévue, mais qu’il a été décidé de "réduire le train de vie de la Wallonie". Diverses mesures qui resserrent donc d'un cran de plus la ceinture des institutions publiques wallonnes.

Mais pour le ministre, il n'y a pas de miracle: "Le moyen sur lequel nous travaillons, c’est une maîtrise des dépenses publiques. C’est une réduction d’un certain nombre de dépenses publiques qui ne sont pas considérées comme étant prioritaires. C’est aussi cette possibilité d’être plus crédible sur le marché. Quand vous êtes à l’équilibre, on a aussi une tendance à vous faire confiance plus facilement, c’est un retour sur investissement. C’est un changement de mentalité et d’efficacité".