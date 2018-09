Budget wallon: retour à l'équilibre en 2019 en "réduisant le train de vie de la Wallonie"

Pour ce faire, le ministre du budget Jean-Luc Crucke assure qu’aucune nouvelle taxe n’est prévue, mais qu’il a été décidé de "réduire le train de vie de la Wallonie". Le ministre prévoit ainsi de trouver 17 millions d'euros en diminuant les frais de fonctionnement de 3% et les rémunérations d'1%.

Le gouvernement wallon a détaillé ce matin son budget 2019 bouclé dans la nuit de vendredi à samedi , le dernier de la législature pour la majorité MR-cdH. Un budget qualifié d'historique par le Ministre-président Willy Borsus puisqu'il devrait retrouver l'équilibre l'année prochaine alors qu'il affichait encore un déficit de plus de 200 millions d'euros en 2018 et que l'équilibre était à la base prévu pour 2020.

Réduction des subventions facultatives

Les subventions facultatives seront également réduites à hauteur d'un peu moins de 10 millions d'euros. Ces subventions ponctuelles relevant de décisions ministérielles permettent de soutenir certains projets soumis par des pouvoirs locaux ou des asbl. Pour Jean-Luc Crucke, "on ne peut pas demander à l'ensemble de la machine d'apporter un certain nombre d'efforts sans le faire également par rapport à un certain nombre de 'plaisirs' qui peuvent être donnés à des évènements dont je ne critique absolument pas l'utilité, mais là aussi c'est de la maîtrise".

Environ 50 millions d'euros sont dégagés grâce à un monitoring plus précis des besoins. Le ministre wallon du budget donne l'exemple des travaux publics où certaines entreprises ont des carnets de commande remplis. Pour le gouvernement, il faut donc reporter les travaux qui ne correspondraient plus aux possibilités d'exécution.

Meilleure gestion de la dette, augmentation des dividendes ou encore résolution attendue de contentieux, autant de facteurs solides pour le gouvernement wallon qui permettront d'atteindre l'équilibre en 2019, alors même que l'objectif fixé par le Conseil supérieur des Finances était de limiter le déficit à 117 millions d'euros. On attend encore la réaction de l'opposition face à ce budget 2019.