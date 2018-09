Budget wallon: retour à l'équilibre dès 2019 ?

Les grands travaux budgétaires commencent ce jeudi pour le Gouvernement wallon. Ils devraient s’étaler sur 2 ou 3 jours. Particularité : c’est seulement le 2e budget de cette jeune majorité, mais c’est déjà le dernier, avant les élections de mai prochain. Et l’objectif, c’est d’accélérer la marche menant au retour à l’équilibre.

Objectif aussi souvent annoncé que reporté. Mais l’an dernier déjà, pour son baptême du feu, la nouvelle coalition avait voulu marquer le coup sur le terrain de l’assainissement des finances publiques. MR et cdH avaient alors accentué de 100 millions d’euros les efforts prévus par la majorité précédente (PS-cdH) pour parvenir plus rapidement à une balance parfaite entre recettes et dépenses.

Cette année encore, il semble que ce soit la tendance. A priori, en ratifiant le pacte de stabilité transmis par la Belgique à l’Europe, la Wallonie s’est engagée à limiter son déficit à 117 millions en 2019, pour atteindre l’équilibre en 2020.

Mais le ministre wallon du budget est partisan d’un coup d’accélérateur pour - pourquoi pas - tendre vers l’équilibre dès l’an prochain. "Moins 117 millions, c’est un objectif minimal. J'ai bien dit objectif minimal", a indiqué Jean-Luc Crucke (MR) il y a quelques jours dans une intervention au parlement régional.

"Tous les pas qui mèneront à un retour anticipé à l’équilibre seront des bons pas", a-t-il confirmé en prélude à ce conclave.

"Mais pas question pour arriver à cela de lever de nouvelles taxes", a encore précisé Jean-Luc Crucke, s’appuyant sur les engagements de la "déclaration de politique régionale".

De nouvelles contractions dans les dépenses semblent donc inévitables, alors que les agriculteurs touchés par la sécheresse de cet été réclament "une enveloppe adaptée aux dommages économiques subis" (au moins 358 millions d'euros, selon une estimation de la Fédération wallonne de l'agriculture).

Mais où les efforts seront-ils portés, en sachant que la Wallonie revoit son train de vie à la baisse depuis de nombreuses années déjà, et qu'il est encore plus compliqué d'annoncer des mauvaises nouvelles en période électorale ?

C’est l’enjeu des négociations budgétaires qui commencent et qui ne devraient pas être indolores pour tout le monde.