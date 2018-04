Budget wallon : accord sur un retour à l'équilibre à l'horizon 2020

Le gouvernement wallon a bouclé un accord, jeudi matin, sur la trajectoire de retour à l'équilibre de la Région wallonne à l'horizon 2020, et ce "pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération de 2013, relatif à la coordination et à l'évaluation des politiques budgétaires des différentes entités belges", ont annoncé le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke, et le ministre-président de la région, Willy Borsus.

Pour 2019, cet accord se traduira par un déficit maximal de 117 millions, ce qui représente, par rapport à 2018, une amélioration de 100 millions, ont-ils précisé.

Cette décision, qui sera transmise au gouvernement fédéral, "témoigne de la volonté du gouvernement wallon de s'inscrire dans un fédéralisme réaliste, en prenant ses responsabilités envers l'Europe mais surtout envers les citoyens", ont encore souligné les deux responsables libéraux.

Enfin, "cette limitation du déficit ne se traduira pas par un effort supplémentaire qui sera demandé aux Wallons", ont-ils ajouté en évoquant "un calcul objectif crédible qui se base sur une gestion des deniers publics wallons plus efficace et plus responsable".