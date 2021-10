Budget wallon 2022 : on vise un déficit de 207 millions d’euros et pas de nouvelles taxes

Le Gouvernement wallon est parvenu à dégager un accord sur le budget 2022. Le conclave budgétaire s’est déroulé dans un contexte de "jamais vu", comme le communique le gouvernement.

La crise sanitaire et les inondations meurtrières et destructrices de la mi-juillet ont fait entrer la Région Wallonne "en phase d’urgence absolue". Jamais depuis la seconde guerre mondiale, il n’avait fallu déployer autant d’intervention publique et consacrer des "sommes colossales", relève le communiqué du gouvernement.

Malgré ce contexte, le Gouvernement prévoit un budget pour 2022 qui respecte la trajectoire de retour à l’équilibre en 2024. L’an prochain, "le solde de financement ne dépassera pas 207 millions d’euros", prévoit le Gouvernement. Il confirme aussi qu'"aucune nouvelle taxe ne sera levée en Wallonie", comme promis initialement.