Budget : les deux informateurs royaux insistent sur les difficultés

Les deux informateurs, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, ont présenté mercredi aux présidents des sept partis (PS, NV-A, MR, Open-Vld, CDnV, Groen et Spa) une note sur la situation budgétaire de la Belgique.

Depuis le début de leur mission, les informateurs ont ciblé ce dossier comme prioritaire. En juin dernier, Johan Vande Lanotte fixait même un objectif : "Avoir une majorité pour approuver le budget en octobre, sinon la Belgique risque de perdre le contrôle de son budget au détriment de la population qui devra le payer par la suite".

La Belgique doit en effet présenter en octobre à la Commission européenne son projet de budget 2020. Sans nouveau gouvernement, pas de projet de budget possible, et donc une situation problématique, si l’on ne reprend pas la maîtrise. Le déficit public s’écarte de la trajectoire prévue et le retour à l’équilibre annoncé pour 2021 par l’équipe Michel ne sera pas respecté.

Le prochain gouvernement fédéral devra au minimum combler dès 2021 un déficit de 11 milliards d’euros, s’il veut un retour à l’équilibre à cette date. Un chiffre confirmé par les informateurs il y a quelques semaines. Le trou budgétaire, rien que pour 2019 est, lui, déjà pointé à 7 milliards.

Et il faut aussi compter avec les menaces et risques qui couvent, comme les différends commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine ou encore le Brexit.

Gouvernement en affaires courantes et douzièmes provisoires

Le gouvernement Michel, démissionnaire après le retrait de la N-VA, en affaires courantes et qui ne dispose plus de majorité, fonctionne donc cette année sur base des "douzièmes provisoires". Le budget 2019 élaboré par l’équipe Michel est passé à la trappe. Et faute de budget 2019, plusieurs politiques déjà décidées ne sont pas financées.

Un seul exemple emblématique : la troisième phase du TaxShift, coûtera 1,5 milliard, mais les mesures de financement que contenait le budget 2019 n’existent plus. Si l’on regarde du côté de la sécurité sociale, le trou s’annonce déjà beaucoup plus lourd que prévu, avec une ardoise de 1,45 milliard en 2019. Et les prévisions restent sombres puisque d’ici 2024 le déficit devrait grimper jusqu’à 6,3 milliards d’euros, selon les analyses du Comité de gestion de la Sécurité Sociale qui s’est tenu début juillet.

Au-delà ces difficultés budgétaires, qu’il faudra assumer, cette situation pèse aussi négativement sur l’élaboration d’un projet politique pour une nouvelle majorité, difficile de rapprocher les points de vue sur un programme, avec une marge de manœuvre très limitée.