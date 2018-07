Budget: la N-VA demande plus de 200 millions d'euros de nouvelles dépenses

Les différents partis du gouvernement Michel ont préparé leur liste de souhaits pour les négociations budgétaires qui doivent démarrer la semaine prochaine. Au total, ils demandent 410 millions d'euros de plus pour le budget 2019, dont plus de la moitié (217) émane des ministres N-VA, rapportent vendredi L'Echo et De Tijd.

Trois milliards à trouver

Ces demandes ont de quoi étonner car elles arrivent à un moment où il est plutôt question d'économiser quelques milliards d'euros. Il est ainsi déjà certain qu'au moins 3 milliards d'euros devront être trouvés pour garder le budget de l'an prochain dans les clous, écrivent les quotidiens.

La N-VA demande notamment des moyens supplémentaires pour la sécurité, l'accueil des demandeurs d'asile pendant l'hiver et pour les personnes porteuses d'un handicap. Ce qui fait grincer quelques dents au sein de la coalition, à en croire les deux journaux.

Au CD&V, la majeure partie des demandes (pour 165 millions) émane du ministre de la Justice Koen Geens. Les requêtes du MR (25 millions) et et de l'Open Vld (2 millions) sont, elles, plus modestes.