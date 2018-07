Budget fédéral: PTB, Ecolo et CGSLB dénoncent la dégressivité accrue des allocations de chômage

Le gouvernement réuni en comité restreint est parvenu à boucler un accord dans la nuit de lundi à mardi. L'accord inclut le budget 2019, le "deal pour l'emploi", l'indemnisation des coopérants d'Arco, à laquelle est liée la privatisation partielle de Belfius, ainsi que la venue d'un 4e opérateur mobile sur le marché des télécoms en Belgique.

Au détriment des plus fragiles

Cet accord a suscité diverses réactions. Pour Ecolo, qui s'exprime à travers un communiqué de presse. " L'accord sur l'emploi, par exemple, se fait budgétairement et symboliquement au détriment des plus fragiles. Si certaines mesures concernant les métiers en pénuries sont intéressantes, notamment en termes de formation ou de mobilité professionnelle, la dégressivité accrue des allocations de chômage reste scandaleuse alors qu'on sait à quel point le marché de l'emploi actuel est difficile ", commentent Zakia Khattabi et Patrick Dupriez, coprésidents d'Ecolo.

Pour Ecolo, "contrairement à ce que présentait ce matin le Gouvernement fédéral, le compte n'est pas bon (...) le Gouvernement Michel continue de nier que certaines de ses estimations budgétaires ne tiennent pas la route et va envoyer la facture aux prochaines législatures et générations futures."

Le gouvernement va mettre encore plus rapidement ces personnes sous le seuil de pauvreté

Selon le PTB, la dégressivité accrue des allocations de chômage est une attaque contre l'ensemble des travailleurs. "Le gouvernement prend prétexte de métiers en pénurie pour accentuer la dégressivité des allocations de chômage. Après la chasse aux chômeurs, les précédentes mesures de dégressivité, la réforme des allocations d'insertion, c'est une nouvelle attaque contre les personnes sans emploi, qui ne sont pas les responsables mais les victimes d'un système économique capitaliste incapable de résoudre les problèmes d'emploi", écrit le PTB dans un communiqué. "Concrètement, le gouvernement va mettre encore plus rapidement ces personnes sous le seuil de pauvreté", ajoute le PTB.

La CGSLB heurtée

De son côté, le syndicat libéral CGSLB se dit également "heurtée" par l’accélération de la dégressivité des allocations de chômage. "Le Syndicat libéral estime cette mesure non seulement dure et injuste pour les demandeurs d’emploi qui verront leurs allocations descendre encore plus rapidement en dessous du seuil de pauvreté, mais également contre-productive. Plus les revenus sont faibles, plus il est difficile de supporter les frais liés à la recherche d’un emploi convenable."

La CGSLB se dit également "furieuse contre cette nouvelle entorse à la concertation sociale. L’accord social de 2014 prévoyait que les partenaires sociaux peuvent négocier des âges inférieurs pour accéder au RCC dans le cadre des accords interprofessionnels. Or, dans l’accord estival, le gouvernement fédéral supprime cette possibilité et porte une nouvelle fois atteinte à la liberté des partenaires sociaux."